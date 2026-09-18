Eski Reds kaptanı ise nedenleri yeni teknik direktör Andoni Iraola’da değil, daha çok kendi görüşüne göre son yılların berbat transfer politikasında görüyor. Eski stoper, bu noktada hatta 2000’li yıllarda Real Madrid’in sonunda pek de şanlı olmayan Galacticos dönemine bile benzetme yapıyor; o dönemde eflatun-beyazlılar Zinedine Zidane, Ronaldo, Luis Figo ve David Beckham gibi süper yıldızlarla büyük beklentiler yaratmış, ancak bunları kalıcı biçimde karşılayamamıştı.

"Yeni teknik direktör, Liverpool’un kulübü riskli ve alışılmadık bir yola sokan transfer politikasının sonuçlarıyla diplomatik şekilde başa çıkmak zorunda, bu yol daha çok Real Madrid’inkine benziyor. Durum şu an itibarıyla, Anfield’ın başarısız 'Galacticos' döneminin tam ortasındayız" diye yazdı 48 yaşındaki isim, Telegraph için kaleme aldığı köşe yazısında.

İngiliz isim burada özellikle son transfer dönemlerindeki devasa yatırımlara dikkat çekiyor. Liverpool yalnızca 2025 yazında yeni oyuncular için yaklaşık 500 milyon euro harcadı. En dikkat çeken transferler arasında Alexander Isak (145 milyon euro), Florian Wirtz (125 milyon euro) ve Hugo Ekitike (95 milyon euro) yer aldı. Bunlara ek olarak Milos Kerkez ve Jeremie Frimpong da 40’ar milyon euronun üzerinde bedellerle kadroya katıldı. Liverpool’un 2025 yaz transfer dönemi, futbol tarihinin en pahalı ikinci yaz transfer dönemi oldu; 2026’da yalnızca Manchester City daha fazla harcama yaptı.

Ancak Liverpool, 2026 yazında da transfer piyasasında vites kesmedi. Örneğin Bradley Barcola, yaklaşık 120 milyon euro bonservis bedeliyle Paris Saint-Germain’den Anfield Road’a transfer oldu. Ayrıca Reds, Jeremy Jacquet’yi 63 milyon euro karşılığında Stade Rennes’ten, Victor Munoz’u ise 40 milyon euro daha ödeyerek kadrosuna kattı.

Carragher’e göre bu transfer hücumunun dikkat çekici bir sonucu var. "Şimdiden ne kadar yatırım yapıldığı düşünüldüğünde inanılmaz bir gerçek. Bask teknik adam, Liverpool’da 700 milyon sterlinden fazla değerdeki yeni transferlerle çalışan ilk isim ve buna rağmen haklı olarak kendisine kötü kartlar dağıtıldığı hissine kapılabilir" dedi.

Liverpool yeni sezona nasıl başladı?

Liverpool yeni sezona istediği gibi başlayamadı. Reds, geride kalan altı resmi maçının hiçbirini kaybetmemiş olsa da Premier League’deki tablo oldukça sınırlı. Dört maç sonunda sadece bir galibiyet ve üç beraberlik alan Liverpool, bu sonuçlarla ancak sekizinci sırada yer alıyor.

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Geçen sezona bakıldığında da memnuniyet için fazla bir neden görünmüyor. Liverpool sezonu kupasız tamamlarken, ligi beşinci sırada bitirip Şampiyonlar Ligi’ne ancak kıl payı katılma hakkı elde etti. Mevcut durumda kulüp, Devler Ligi bileti alma şansını da kaçıracak gibi görünüyor. Ancak sezon hâlâ uzun.

Reds’in telafi için önündeki bir sonraki fırsat pazar günü gelecek. Liverpool, o gün Premier League’de AFC Bournemouth ile karşı karşıya gelecek.