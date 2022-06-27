Barcelona ile anlaşmaya varan Danimarkalı oyuncu, 16 yaşından bu yana formasını giydiği Londra ekibinden ayrılırken, duygusal bir açıklama yaptı.

Chelsea ile olan kontratını sonlandıran ve büyük bir olasılıkla Barcelona'ya imza atması beklenen Danimarkalı stoper Andreas Christensen, Londra ekibindeki son aylarının oldukça zorlu geçtiğini söyledi.

Instagram'dan paylaştığı fotoğrafla Chelsea'ye veda eden 26 yaşındaki savunma oyuncusu, 16 yaşında adım attığı kulüpten ayrılmanın zorluğuna dikkat çekti.

Ne söylendi?

"16 yaşında Danimarka'dan ayrılmak benim için zor bir karardı. Birçok farklı kulüple temas kurdum ama Chelsea'den başka bir teklifle ilgilenmedim.

"Buraya geldiğim ilk günden itibaren evimdeymişim gibi hissettim ve beni ailenin bir parçası olarak kucaklayan Jim Fraser ile Neit Bath'a minnettarım. Kulüpteki en gururlu anlarımdan bazıları FA Gençlik Kupası ve UEFA Gençlik Ligi'ni kazandığımız anlardı. Bunlar takım arkadaşı olmaktan gurur duyduğum genç oyuncularla kazanılmış başarılardı.

"Antonio Conte, Jose Mourinho ve Thomas Tuchel gibi bazı harika menajerlerle çalıştığım için şanslıyım. Geçen yıl Porto'da Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak bir oyuncu olarak hissettiğim en büyük gururdu. Chelsea'deki ilk günlerimde kariyerine yeni başlayan bir oyuncunun tüm umutlarını ve korkularını hissetmiş ve burada hayallerimi gerçekleştirebildim.

"Bu kulüpte 10 harika yıl geçirdikten sonra şimdi kendim ve ailem için yeni bir başlangıç yapmam gerektiğini hissettim. Bu kulüpten ve taraftarlardan ayrılmak kolay bir karar olmadığı için buradaki son birkaç ayım zihinsel açıdan çok zor geçti.

"Çok konuşmayı seven biri değilim ve bu yüzden bazı insanlar kulübün ve taraftarların benim için ne kadar önemli olduğunu anlamıyor. Buradaki oyuncuları, kulüp personellerini ve herkesi özleyeceğim.

"Kulüp ve taraftarlara gelecek yıllar için en iyisini diliyorum"

Andreas Christensen için sırada ne var?

GOAL Mart ayında Christensen'in Barcelona ile anlaştığı bilgisine ulaşırken, iki taraf da henüz resmi bir açıklama yapmadı. Bayern Münih'in de ilgisine rağmen Katalan ekibini seçen Christensen, daha önce Borussia Mönchengladbach formasıyla Bundesliga'da da boy göstermişti.

Tecrübeli oyuncunun 2022 Dünya Kupası'nda Danimarka Milli Takımı'nın en önemli isimlerinden biri olması bekleniyor.

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