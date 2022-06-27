Petr Cech, Chelsea’deki danışmanlık görevinden ayrıldı

Mavilerin eski kalecisi, kulüpteki el değişiminin ardından görevinden ayrılan son isim oldu.

Chelsea, Petr Cech'in teknik ve performans danışmanlığı görevinden 30 Haziran'da ayrılacağını doğruladı.

GOAL geçen hafta, Mavilerin eski kalecisinin, Todd Boehly ve yönetim kurulu ile geleceği hakkında görüşeceğini yazmıştı.

Şimdi ise Petr Cech görevinden ayrılmaya karar verdi ve yeni bir çağa giren Premier Lig ekibiyle bağlarını koparan son isim oldu.

Cech, Chelsea'den neden ayrıldı?

2019'da emekli olmasının ardından Chelsea'ye danışman olarak dönen Cech, istifa kararını kulübün internet sitesinden şu şekilde açıkladı: "Üç yılda Chelsea'de bu rolü üstlenmek büyük bir ayrıcalıktı."

"Kulübün el değiştirmesiyle artık kenara çekilmem için doğru zaman olduğunu hissediyorum."

"Kulübün şu anda yeni sahipleri ile mükemmel bir konumda olmasından memnunum ve hem sahada hem de saha dışında gelecekte başarılı olacaklarından eminim."

Todd Boehly ise şunları söyledi: "Petr, Chelsea ailesinin önemli bir üyesi."

"Ayrılma kararını anlıyoruz ve bir danışman olarak katkıları, kulübe olan bağlılığı için ona teşekkür ediyoruz."

Cech, Chelsea'de neler yaptı?

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Petr Cech, Roman Abramovich'in döneminde kulüpte teknik ve performans danışmanlığı görevini üstlendi.

Ayrıca 2004'de kapısından girdiği kulüpte oldukça popüler bir kaleciye dönüştü.

Jose Mourinho önderliğindeki Chelsea'de heyecan verici bir yapılanmanın parçasıydı ve hızla Mavilerin 1 Numarası oldu.

Bu pozisyonda 10 yıl görev aldı ve kulüpte 494 karşılaşmaya çıkarken arkasında dört FA Cup, üç Lig Kupası, bir Şampiyonlar Ligi ve dört Premier Lig şampiyonluğu bıraktı.

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