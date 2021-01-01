Antonio Conte meydan okudu: Her galibiyetimiz rakiplere bir mesaj

Inter Teknik Direktörü Antonio Conte, Sassuolo karşılaşmasının ardından, aldıkları galibiyeti değerlendirdi.

İtalya Serie A'da lider Inter, son olarak Sassuolo'yu da mağlup ederek hedefe emin adımlarla yürüyor. Antonio Conte'nin öğrencileri evinde rakibini Romelu Lukaku ve Lautaro Martinez'in golleriyle 2-1 mağlup etti.

Mücadelenin ardından açıklamalarda bulunan Antonio Conte, şampiyonluk heyecanı yaşadıklarını söyledi.

Antonio Conte neler söyledi?

Inter Teknik Direktörü Antonio Conte, aldıkları galibiyetin rakiplere bir mesaj olduğunu ifade etti.

"Serie A, 9 yıldır tek bir takımın hakimiyeti altında. Onları tahtından indirmek harika olacak. Her galibiyetimiz rakiplerimize bir mesajdır.

"9 maçımız kaldı. Her biri 6 puan değeri taşıyor gibi. Takım olarak üzerimizde gerginlik var. Taraftarlarımız da bizimle aynı heyecanı paylaşıyor. Bu baskı gayet doğal. Kalan maçlarımızda da galibiyet için sahaya çıkacağız"

Inter bu sezon ne yaptı?

Serie A'da 10 maçtır kazanan Inter, bu sezon 29 maçta topladığı 71 puanla zirvede yer alıyor. Inter'in en yakın rakibi Milan ile arasında 9 puan fark var.

Belçikalı forvet Romelu Lukaku ile Lautaro Martinez, bu başarıda en büyük pay sahibi olan iki isim konumunda. Lukaku, Serie A'da sahaya çıktığı 28 karşılaşmada 21 gol atarken 9 da asist yapma başarısı gösterdi.

Martinez ise, Serie A'da 29 maçta görev alırken, 15 gol ve 5 asistlik bir performans sergiledi.

Inter'in kalan maçları

IKalan 9 haftanın 5'ini iç sahada oynayacak olan Inter, sırasıyla, Cagliari, Napoli (D), Spezia (D), Hellas Verona, Crotone (D), Sampdoria, Roma, Juventus (D) ve Udinese ile karşılaşacak.