Andrea Pirlo: Bir kapı kapanır bir kapı açılır

Serie A'daki hakimiyetini bu sezon Inter'e kaptıran Juventus'un teknik direktörü Andrea Pirlo gelecek sezon için söz veriyor.

Andrea Pirlo, Inter'in Serie A'da bitime 4 hafta kala şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından Juventus'un önümüzdeki sezon hayata döneceğine dair söz verdi.

Kariyerinin ilk yılındaki teknik adam değişim ihtiyacını kabul ederek, "Bir kapı kapandı ancak bir diğeri açılacak." dedi.

Beşincilik koltuğundaki Napoli ile arasında iki puan bulunan Juventus, Şampiyonlar Ligi'ne gitmek istiyorsa yoluna kayıpsız devam etmeli.

Pirlo yalnızca Serie A şampiyonluğu kaybıyla değil Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Porto'ya elenmelerinin ardından da eleştirilmişti.

Andrea Pirlo ne söyledi?

Sky Sport Italia'ya konuşan Pirlo, "Inter'e ve teknik direktörlerine saygılarımızı sunuyoruz, onlar bu başarıyı hak ettiler." diyor.

"Değişim gerekiyor, bir kapı kapandı ancak Juventus için bir diğeri açılacak."

"Zihinsel bir yorgunluğumuz vardı. Son birkaç haftadır hedefimiz değişti: Şampiyonlar Ligi'ne ulaşmalıyız."

"En önemli şey birlik duygusu. Takımın buna ihtiyacı var. Bu ruhla devam etmeliyiz, bu savaşmaya devam etmek için heyecan verir."

Andrea Pirlo için Şampiyonlar Ligi kriteri

Öte yandan Andrea Pirlo da kariyeri için kritik haftalara girdi.

Juventus Sportif Direktörü Fabio Paratici geçtiğimiz günlerde, takımın gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde yer alması halinde Pirlo ile yola devam edeceklerini söyledi.

Paratici'nin bu sözleri Juventus'un sezonu ilk dört içerisinde tamamlayaması halinde Pirlo'nun görevine son verileceği şeklinde yorumlandı.

Tuttosport'ta yer alan haberde ise Juventus'un Şampiyonlar Ligi'nde yer almaması halinde Cristiano Ronaldo'nun satışına onay verileceği iddia edildi.

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