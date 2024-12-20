Anderson Talisca'yı transfer etmek isteyen Fenerbahçe, anlaşmaya özel bir madde ekletmek istiyor

Fenerbahçe, Al Nassr'ın yıldızı Anderson Talisca'yı kadrosuna katmaya hazırlanırken, bu transfer operasyonuna ilişkin detaylar her geçen gün artıyor.

Fenerbahçe, uzun süredir gündemde olan Anderson Talisca transferinde mutlu sona yaklaşıyor. Suudi Arabistan basını, sarı-lacivertliler ile Al Nassr arasında anlaşmanın sağlandığını duyurdu. Brezilyalı yıldızın transferiyle ilgili detaylar netleşirken, İtalyan gazeteci Nicolo Schira, sürece dair önemli bilgileri paylaştı.

Schira'nın açıklamasına göre, Anderson Talisca, 2025 Haziran ayına kadar Fenerbahçe'ye kiralanacak. Transferde dikkat çeken bir diğer detay ise futbolcunun maaşının bir kısmının Al Nassr tarafından karşılanacak olması. Bu durum, Fenerbahçe’nin bütçesini rahatlatırken, transferin hız kazanmasını sağladı.

Fenerbahçe’nin Talisca’nın sözleşmesine satın alma opsiyonu eklemek için bastırdığı belirtiliyor. Bu hamle, yıldız futbolcunun gelecekte tamamen sarı-lacivertli formayı giymesini sağlamak adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Son görüşmeler Türkiye’de

Geçtiğimiz günlerde Al Nassr’ın CEO’su Guido, Talisca transferi için son görüşmeleri yapmak üzere Türkiye’ye gelmişti. Görüşmelerin olumlu geçtiği ve tarafların anlaşma noktasına geldiği bildirildi.

Talisca’nın transferiyle ilgili tüm detayların kısa süre içinde netleşmesi ve resmi açıklamanın yapılması bekleniyor. Brezilyalı yıldız, Fenerbahçe’nin hücum hattında önemli bir rol üstlenecek ve takımın şampiyonluk hedefine güç katacak.

Anderson Talisca, daha önce Beşiktaş formasıyla Süper Lig’de etkileyici bir performans sergilemişti. Suudi Arabistan’daki kariyerinin ardından Türkiye’ye dönmeye hazırlanan 29 yaşındaki oyuncu, Fenerbahçe formasıyla yeniden parlamayı hedefliyor.