Al Nassr'ın yıldızı Anderson Talisca, Suudi Arabistan'da mutlu olduğunu ifade etti.

Beşiktaş'ın eski yıldızı Anderson Talisca, geleceği ile alakalı yapılan spekülasyonlara yanıt verdi. Son dönemde adı siyah-beyazlı kulüp ile sıkça anılan Brezilyalı futbolcu, Al Nassr'da kalacağını bildirdi.

Beşiktaş dedikodularının ardından Talisca'nın Katar Ligi ekiplerinden Al Duhail'e transfer olacağına dair söylentiler çıkmıştı.

Talisca, sosyal medya hesabından iddiayı da yalanladı.

Haberin devamı aşağıda

Ne söyledi?

Brezilyalı 10 numara, pazartesi akşamı şu açıklamayı yaptı:

"Al Nassr taraftarları, yalan haberlere inanmayı bırakın. 2026'ya kadar sözleşmemi yeniledim ve buradan ayrılmak gibi bir niyetim yok.

"Kulübün de beni bırakmak gibi bir niyeti yok. Rakamlar yalan söylemez. Burada mutluyum ve bir yere gitme niyetim yok. Ben ve ailem burada, Suudi Arabistan'da mutluyuz."

Beşiktaş'tan hangi açıklama yapılmıştı?

Siyah-beyazlı kulüp, yüksek maliyet nedeniyle hem Talisca hem de Sergio Ramos transfer görüşmelerinden geri adım atıldığını şu metin ile duyurmuştu:

"Yazılı ve görsel basınla sosyal medyada Kulübümüzle ilişkilendirilen profesyonel futbolcular Anderson Talisca ve Sergio Ramos ile ilgili açıklamamızdır: Her kulübün, her başkanın ve her teknik adamın kadrosunda görmek isteyeceği, kaliteleriyle dünya futbol piyasasında önemli bir yere sahip başarılı futbolcular Anderson Talisca ile Sergio Ramos, Kulübümüzün de transfer gündeminde yer almışlardır.

"Bu doğrultuda; gerek Anderson Talisca ve kulübüyle gerekse de bonservisi elinde bulunan Sergio Ramos’la temas kurulmuş; Kulübümüzün menfaatleri gözetilerek yürütülen görüşmeler, maddi konulardaki anlaşmazlıklar nedeniyle sona erdirilmiştir."