Anderlecht-Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe'nin tur atlaması halinde rakibi kim olacak?

Fenerbahçe, Anderlecht karşısında avantajını korumak istiyor

Kısa başlık: Fenerbahçe, Anderlecht deplasmanında tur için sahada

Spot: UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off rövanşında Fenerbahçe, Anderlecht'e konuk olacak. İlk maçı 3-0 kazanan sarı-lacivertliler, avantajını koruyarak tur atlamak istiyor.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off rövanşında Belçika ekibi Anderlecht ile karşılaşacak. Sarı-lacivertliler, İstanbul’da oynanan ilk maçta 3-0’lık net bir galibiyet alarak büyük avantaj elde etti. Jose Mourinho’nun öğrencileri, bu avantajı iyi değerlendirerek adını son 16 turuna yazdırmak istiyor.

Anderlecht - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

📍 Stadyum: RSC Anderlecht Stadı (Brüksel)

🕗 Saat: 23.00 (TSİ)

📺 Yayın: TRT 1 ve Tabii platformu

Karşılaşmayı İsviçre Futbol Federasyonu’ndan Sandro Scharer yönetecek. Scharer’in yardımcılıklarını Stephane De Almeida ve Jonas Erni üstlenecek. Dördüncü hakem olarak Luca Cibelli görev yapacak. VAR’da ise Lukas Fahndrich, AVAR’da Lionel Tschudi yer alacak.

Fenerbahçe nasıl tur atlar?

Fenerbahçe, ilk maçta elde ettiği 3-0'lık galibiyetin avantajıyla sahaya çıkacak.

✅ Her türlü galibiyet ve beraberlik → Fenerbahçe tur atlar.

✅ 1 veya 2 farklı yenilgi → Fenerbahçe tur atlar.

❌ 3 farklı Anderlecht galibiyeti → Maç uzatmaya gider.

❌ 4 veya daha farklı Anderlecht galibiyeti → Anderlecht tur atlar.

Uzatmalara gidilmesi durumunda 15’er dakikalık iki devre oynanacak. Eğer eşitlik bozulmazsa, turu geçen taraf penaltı atışlarıyla belirlenecek.

Fenerbahçe'de 6 eksik

Sarı-lacivertliler, Anderlecht karşısında 6 önemli oyuncusundan yoksun olacak.

🔴 İsmail Yüksek (sakatlık)

🔴 Çağlar Söyüncü (sakatlık)

🔴 Alexander Djiku (sakatlık)

🔴 Dominik Livakovic (hazır değil)

🔴 Allan Saint-Maximin (gribal enfeksiyon)

Muhtemel rakipler

Fenerbahçe, tur atlaması durumunda Olympiakos veya Rangers ile eşleşecek.

🏆 Olympiakos

Geçtiğimiz sezon UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde Fenerbahçe’yi penaltılarla eleyip şampiyon olmuştu .

. Grup aşamasını 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgiyle tamamladı.

tamamladı. Lyon’a deplasmanda 2-0 yenildi, evinde Twente ile 0-0 berabere kaldı.

🏆 Rangers