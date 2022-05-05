Ancelotti Şampiyonlar Ligi tarihine geçti, Guardiola ise Mourinho'nun rekoruna ortak oldu

Real Madrid ile Manchester City arasında Çarşamba günü oynanan ve nefesleri kesen Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçı, Carlo Ancelotti ve Pep Guardiola isimlerini bir kez daha tarihe kazıdı.

İlk maçı 4-3 kazanan, ikinci ayakta da Riyad Mahrez'in golüyle öne geçen Manchester City avantajını 90. dakikaya kadar korudu.

Fakat Ancelotti ve öğrencilerinin pes etmeye niyeti yoktu. Rodrygo'nun iki golüyle maçı uzatmalara taşıyan Real Madrid, Karim Benzema'nın penaltı golüyle tur atladı.

Ancelotti turnuva tarihinin en iyisi

İtalyan çalıştırıcı geçtiğimiz hafta Real Madrid'le La Liga'yı kazanarak, Avrupa'nın beş büyük liginde şampiyonluk yaşayan ilk teknik direktör olmuştu.

Beş büyük ligde şampiyonluk yaşayan ilk teknik direktör 👑 pic.twitter.com/l59jQmFmSw — GOAL Türkiye (@GoalTurkiye) May 1, 2022

Ancelotti bu kez de Şampiyonlar Ligi'nde beşinci kez finale yükselerek eşi görülmemiş bir başarıya imza attı.

Deneyimli teknik adam 2003, 2005 ve 2007'de Milan'la, 2014'te ise Real Madrid'le Devler Ligi finalinde boy göstermişti.

Ancak Ancelotti'ye şu ana kadar final yenilgisi tattıran tek ekip, bu sezon finalde karşılaşacağı Liverpool. 2005'te, İstanbul'da oynanan unutulmaz maçta 3-0 geriye düşen Liverpool, penaltılarla kupayı Milan'ın elinden almıştı.

Ne söyledi?

Maçın ardından BT Sport'a konuşan Ancelotti mucize zaferi şu sözlerle anlattı:

"Böyle maçlara alışık olduğumuzu söyleyemem, ama aynı şeyi Chelsea ve PSG karşısında da yaşamıştık. Nasıl olduğunu sorarsanız, bu kulübün tarihi her şey bitti denirken bile ayakta kalmamızı sağlıyor."

"Maç bitmek üzereyken içimizdeki son enerjiyi bulmayı başardık. Güçlü bir rakibe karşı iyi futbol oynadık. Dengeyi sağladıktan sonra uzatmalarda psikolojik üstünlüğü ele geçirdik."

"Finale çıktığımız için mutluyum, Paris'te bir başka harika rakiple oynayacağız. Orada olmaya alışığız, muhteşem bir maç olacak."

Şampiyonlar Ligi'ni bir daha kazanabilecek mi? pic.twitter.com/n1J4T0iGqc — GOAL Türkiye (@GoalTurkiye) May 4, 2022

Guardiola'nın kötü şansı sürüyor

İspanyol teknik adam geçmişte iki kez kazandığı Şampiyonlar Ligi'nde bir süredir üst üste hayal kırıklıkları yaşıyor.

Turnuvaya altıncı kez yarı finalde veda eden Guardiola, Jose Mourinho'nun rekorunu egale etti.