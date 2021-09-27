Real Madrid’de Zidane yerine göreve getirilen Ancelotti, tarihi bir başlangıç yaptı.

Geçtiğimiz sezon sonunda başarılı teknik direktör Zinedine Zidane ile yollarını ayıran Real Madrid’in adı ilk etapta Massimiliano Allegri, Antonio Conte ve Mauricio Pochettino gibi isimlerle anılıyordu.

Ancak İspanyol devi, bu isimlerin yerine eski teknik direktörü Carlo Ancelotti’ye bir şans daha vermişti ve İtalyan teknik adam, Everton’dan ayrılarak ikinci kez Real Madrid’in başına geçmişti.

Transfer döneminde uzun süre boyunca Kylian Mbappe’nin peşinde koşan ancak bu hayalini ertelemek durumunda kalan Real Madrid, Raphael Varane ve Sergio Ramos gibi yıldızlarını kaybederken genç yetenek Eduardo Camavinga’yı renklerine bağlamıştı.

Her ne kadar Madrid temsilcisinden yeni sezondaki beklentiler çok yüksek olmasa da, Carlo Ancelotti takımıyla lige iyi bir giriş yapmayı başardı.

Mourinho’dan sonra bir ilk

Carlo Ancelotti yönetiminde lige iyi bir başlangıç yapan Real Madrid, ilk yedi hafta sonrasında mağlubiyet yüzü görmezken ligi lider tamamlamayı da başardı.

Karim Benzema önderliğinde durdurulması zor bir takım olan Real Madrid, Marca’nın haberine göre bu süreçte 17 puan topladı ve Carlo Ancelotti’nin Real Madrid kariyerindeki en iyi başlangıcını gerçekleştirdi.

Ayrıca İspanyol devi, ilk yedi haftada 17 puanı en son 2010-11 sezonunda Jose Mourinho ile toplamıştı. Real Madrid o sezonu efsanevi Barcelona takımının ardından ikinci sırada tamamlamıştı.

Ancelotti’nin Real Madrid kariyeri

2013-14 sezonunda Real Madrid ile Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşayan deneyimli teknik direktör, La Liga devinin başında toplamda 127 maça çıktı.

Real Madrid bu maçların 95’ini kazanırken 16’sından beraberlikle ve 16’sından da mağlubiyetle ayrıldı. Dolayısıyla Ancelotti, %75’lik bir kazanma yüzdesi yakalamayı başardı.

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