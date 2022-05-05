Ancelotti, Manchester City mucizesini getiren videoyu anlattı: "Bir tanesi eksik"

Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti, Manchester City ile oynadıkları Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçı öncesinde takımına özel bir motivasyon videosu izlettiğini açıkladı.

Etihad Stadı'ndaki ilk maçı 4-3 kaybeden Real Madrid, daha farklı bir yenilgiden ev sahibinin yakaladığı fırsatları cömertçe harcamasıyla kurtulmuştu.

Oyuncularını ikinci ayağa farklı bir yöntemle motive eden İtalyan teknik adam, takıma tam olarak sahada ihtiyaç duydukları türden bir mesaj verdi.

Pep Guardiola, teknik direktörlük kariyerinde Bernabeu'da sadece iki kez mağlup oldu.



Bu iki maçta da Real'i Carlo Ancelotti yönetiyordu😎 pic.twitter.com/gaGfCxSa8S — GOAL Türkiye (@GoalTurkiye) May 5, 2022

Ancelotti'nin izlettiği videoda hangi görüntüler vardı?

Maçın ardından Movistar'a konuşan Ancelotti söz konusu videonun içeriğini şu sözlerle anlattı:

"Sahaya çıkmadan önce takıma izlettiğim videoda bu sezon yaptığımız tüm geri dönüşler yer alıyordu; toplam sekiz tane. Video şu mesajla bitiyordu: 'Bir tanesi eksik'. Ve eksiği tamamladık."

"Bu kulübün büyüklüğü sizi asla yüz üstü bırakmamasından geliyor. Her şeyi kaybettiğinizi düşünseniz bile size savaşmaya ve inanmaya devam edecek gücü sağlıyor."

"İyi bir takıma karşı iyi futbol oynadık. Durumu eşitleyip öne geçmek için yedeklerimize başvurduk."

"Finale ulaşmak bile başarı. Şimdiyse kazanmaya çok yakınız."

Carlo Ancelotti 75 dakika içinde Casemiro, Toni Kroos ve Luka Modric'i oyundan çıkaracak cesareti gösterdi 🧠 pic.twitter.com/ANPO1wsY9i — GOAL Türkiye (@GoalTurkiye) May 5, 2022

Şampiyonlar Ligi finali ne zaman oynanacak?

Real Madrid ile Liverpool, 28 Mayıs'ta Saint-Denis'teki Stade de France'ta kozlarını paylaşacak.

Avrupa tarihinin en başarılı kulübü olan Real Madrid finalden galip ayrıldığı takdirde 14. kupasını kaldıracak, Liverpool ise kazanırsa kupa sayısını yediye çıkartarak Milan'ı yakalayacak.

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