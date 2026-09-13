Amuta'nın dertlerini artıran yeni bir çıkmaz

Al Ahly'nin teknik direktörü Faslı Houssine Ammouta, Mısır Premier Ligi'nin beşinci haftasında önümüzdeki salı günü oynanması planlanan Abu Qir for Fertilizers maçı öncesinde yeni bir darbe aldı.

Al Ahly A Futbol Takımı Sağlık Ekibi Başkanı Dr. Ahmed Cabullah, takımın oyuncusu Ahmed Nabil Koka'nın son saatlerde tıbbi muayenelerden geçmesinin ardından geçirdiği sakatlığın ayrıntılarını açıkladı.

Cabullah, Ahmed Nabil Koka'nın çektirdiği manyetik rezonans (MR) görüntülemesinin, sol arka adalenin alt kısmında ikinci derece bir zorlanma olduğunu ortaya koyduğunu söyledi.

Al Ahly Sağlık Ekibi Başkanı, kulübün resmi internet sitesi aracılığıyla, oyuncunun önümüzdeki dönemde sakatlıktan tamamen iyileşmesi ve takım antrenmanlarına dönmeden önce fiziksel hazırlığını yeniden kazanması amacıyla bir tedavi ve rehabilitasyon programına tabi tutulacağını açıkladı.

Koka'nın sakatlığı, özellikle maçların yoğunluğu ve ligin önümüzdeki aşamasında mümkün olan en fazla sayıda hazır oyuncuya duyulan ihtiyaç göz önüne alındığında, Al Ahly teknik ekibinin sorunlarını daha da artırıyor.

Ahmed Cabullah, daha önce Amr El Gazzar'ın ağır bir sakatlık geçirdiğini açıklamış, oyuncunun çektirdiği görüntülemeler ön çapraz bağın kopmasının yanı sıra iç menisküste de yırtık olduğunu göstermişti.

Koka'nın yokluğu, 25 yaşındaki oyuncunun bu sezon Houssine Ammouta yönetiminde takımın Mısır Ligi'ndeki tüm maçlarında görev almış olması nedeniyle Al Ahly için ek bir darbe niteliği taşıyor.

Ammouta, geçtiğimiz maçlarda Koka'ya birden fazla mevkide görev verdi; oyuncu kimi zaman sol bek, kimi zaman orta saha mevkisinde forma giydi. Bu durum, oyuncunun teknik ekip için taşıdığı önemi ve saha içinde birden fazla rolü üstlenebilme kabiliyetini yansıtıyor.

Dolayısıyla Al Ahly teknik ekibinin, sezon başında takımın hesaplarını etkileyen sakatlık listesinin devam etmesi karşısında, Abu Qir for Fertilizers maçında Koka'nın yokluğuyla baş etmesi ve onun yerini dolduracak uygun bir alternatif bulması gerekecek.

Al Ahly taraftarları, özellikle Ammouta'nın kadro istikrarını korumaya ve maçların birbiri ardına gelmesiyle fiziksel ve teknik baskıların arttığı bir dönemde istenen sonuçları elde etmeye çalışmasıyla birlikte, takımın beşinci haftadaki durumunu merakla bekliyor.