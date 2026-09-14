Al Ahly futbol A takımı teknik direktörü Faslı Hüseyin Ammuta, Mısır Premier Ligi müsabakaları kapsamında yarın salı günü oynanması planlanan Abu Kir El-Asmide maçı hazırlıkları için takımının kadrosunu açıkladı.

Al Ahly'nin kadrosunda Faslı savunmacı Achraf Dari'nin bu sezon ilk kez yer alması sürpriz oldu. Ammuta'nın maç hazırlıkları için oyuncuyu takım kadrosuna dahil etme kararı, önümüzdeki dönemde savunmacının Kırmızı Kale ile forma giymesinin de kapısını aralıyor.

Kadroda ayrıca, Al Ahly saflarına yeni katılan sol bek Tevfik Muhammed de yer aldı; Tahir Muhammed Tahir ve Ömer El-Sai ise teknik heyetin planları içerisine yeniden döndü.

Buna karşılık Hüseyin Ammuta, teknik nedenlerle Aktay Abdullah ve Ali Mahmud ikilisini maç kadrosu dışında bıraktı.

İşte Al Ahly'nin Abu Kir El-Asmide karşısındaki kadrosu:

Kaleci: Muhammed El-Şennavi, Mustafa Şubeir, Hamza Alaa.

Savunma: Achraf Dari, Hadi Riyad, Kerim Fuad, Tevfik Muhammed, Yasin Meraai, Muhammed Hani.

Orta saha: Mervan Atiye, Ekrem Tevfik, İmam Aşur, Afşa, Ömer El-Sai, Ahmed Rıza.

Hücum: Munsıf Bakkar, Süfyan Bencedide, Hüseyin El-Şahat, Zizo, Achraf Bencharki, Tahir Muhammed Tahir.

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Al Ahly, Abu Kir El-Asmide maçına galibiyet serisini yeniden yakalamak için çıkıyor. Takım, lig serüvenine güçlü bir başlangıç yaparak El-Şarkıye Enbi'yi 3-2 yenmiş, ardından Zed'i cevapsız iki golle geçmiş, daha sonra da Smouha'yı tek golle mağlup etmişti.

Al Ahly'nin ligdeki son maçı, El-Mukavelun El-Arab ile 1-1 berabere sona ermişti. Takım, Abu Kir El-Asmide karşısında yeniden galibiyet yoluna dönmenin peşinde koşacak; öte yandan Achraf Dari'nin sahne alması, önümüzdeki aşamada Ammuta'nın savunma seçeneklerine yeni bir katkı anlamına geliyor.