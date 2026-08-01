Faslı teknik direktör Houcine Ammouta, yaz transfer döneminde savunma hattını güçlendirmek için gündeme gelen isimlerden biri hakkında kesin bir karar alarak Mısır Ahly'deki projesinin hatlarını çizmeye başladı ve kulüp içinde ilgi gören bir transferin kapısını kapattı.

Ahly'nin yeni teknik direktörü Houcine Ammouta, mevcut yaz transfer döneminde Fransız Nantes'ın savunmacısı Libyalı Ali Youssef ile anlaşma konusundaki tutumunu netleştirdi.

Ahly, Danimarkalı Jess Thorup'un yerine Ammouta'yı futbol A takımının teknik direktörü olarak atadığını duyurmuş ve yeni sezonda "Kırmızı Dev"in başına geçmesini sağlamıştı. Bu sezon, başta Mısır Ligi, Mısır Kupası ve CAF Konfederasyon Kupası olmak üzere yerel ve kıtasal düzeyde büyük zorluklar barındırıyor.

Faslı "Le360 Sport" sitesi, 56 yaşındaki Houcine Ammouta'nın, yaz transfer döneminde Ahly'nin savunma hattını güçlendirmek amacıyla Ali Youssef ile anlaşma fikrini reddettiğini aktardı.

Site ayrıca oyuncunun Ahly'ye transfer olmaya büyük istek gösterdiğini, ancak Ammouta'nın bu transfere ikna olmadığını ve tamamlanması konusunda heyecan duymadığını, bunun da Ali Youssef'i bu yaz kırmızı formayı giymekten büyük ölçüde uzaklaştırdığını ekledi.

Houcine Ammouta, birçok başarıya imza attığı seçkin bir teknik direktörlük kariyerine sahip. Fas Yerel Oyuncular Milli Takımı'nı önemli başarılara taşıyan Ammouta, aralarında Faslı Wydad, Katarlı Al Sadd ve BAE'li Al Jazira'nın da bulunduğu en önde gelen Arap kulüplerinden bazılarında görev aldı; ayrıca Ürdün Milli Takımı'nı çalıştırdı ve şimdi Ahly'nin teknik direktörlüğünde yeni bir mücadeleye devam ediyor.