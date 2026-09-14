Fas Milli Takımı Teknik Direktörü Mohamed Wahbi'nin, Sofyan Amrabat'ın yokluğunu telafi etmek için önünde çok sayıda seçeneğin bulunduğu görülüyor. Zira orta saha oyuncusu, mevcut teknik direktör görevinin başında kaldığı sürece Fas Milli Takımı kadrosuna katılmayı boykot etme kararı almıştı.

Sofyan Amrabat, daha önce Fas Milli Takımı ile devam etme konusundaki tutumunu açıklamış ve Instagram platformundaki resmî hesabından paylaştığı uzun bir mesajda, Mohamed Wahbi teknik direktör olduğu sürece milli takım formasını giymeyeceğini belirtmişti.

Böylece Wahbi, özellikle orta sahanın Fas Milli Takımı'nın kadrosundaki en önemli güç merkezlerinden birini temsil etmesi ve bu bölgede görev yapabilecek bir grup oyuncuya sahip olması nedeniyle, Amrabat'a uygun bir alternatif bulmakla yükümlü olacak.

Fas'a ait "Sport7" sitesi, Mohamed Wahbi'nin Sofyan Amrabat'ın yokluğunu telafi etmek için birkaç seçeneğe sahip olduğunu belirterek, "Sofyan Amrabat'ın yerini alması için güvenebileceği 3 genç oyuncunun" bulunduğuna dikkat çekti.

Site, öne çıkan isimler arasında Alman kulübü Schalke oyuncusu Sofyan El Fouzi'nin yanı sıra Belçika kulübü Charleroi oyuncusu Yassine El Khalifi ile Fransız kulübü Strasbourg oyuncusu Yassine Jessim'in de yer aldığını açıkladı.

"Sport7", bu genç oyuncuların, teknik direktörün Amrabat'ın Fas Milli Takımı'nda üstlendiği rolü telafi edebilecek bir yapı bulma ihtiyacı çerçevesinde, Mohamed Wahbi'ye orta sahada yeni seçenekler sunabileceği görüşünde.

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Fas Milli Takımı teknik direktörünün önündeki seçenekler bu genç üçlüyle sınırlı değil; zira Imran Louza'nın adı, uzun süren bir yokluğun ardından Fas Milli Takımı kadrosuna geri dönmek için hâlâ güçlü bir şekilde gündemde.

Louza'nın geri dönüşü, özellikle milli takımdaki önceki tecrübesi ve orta saha bölgesinde oynayabilme kabiliyeti göz önüne alındığında, teknik ekibin başvurabileceği çözümlerden biri olabilir ve bu durum Wahbi'ye Amrabat'ın yokluğunu telafi etmek için ek bir seçenek sunar.

Öte yandan, Nayef Aguerd ve Ayoub Bouaddi, ister Fas Milli Takımı ister kulüpleriyle olsun ortaya koydukları iyi performanslar sayesinde Fas orta sahasındaki yerlerini güçlü bir şekilde korumaya devam ediyor.

"Sport7"e göre, bu ikilinin defansif orta sahadaki varlığı tartışmaya kapalı görünüyor ve bu da geri kalan bölgelerdeki rekabeti, Wahbi'nin Amrabat'ın yokluğunu telafi etmek için seçeceği isimlerle daha bağlantılı hale getiriyor.

Dolayısıyla Wahbi, Sofyan Amrabat'ın yokluğuyla başa çıkmak için birden fazla seçeneğe sahip. Bunlar genç oyunculara güvenmekle başlıyor, Imran Louza'yı yeniden hesaba katma ihtimaliyle devam ediyor ve Aguerd ile Bouaddi'yi orta sahada iki temel dayanak olarak korumaya kadar uzanıyor.