Amoura sürpriz bir transferle Fransa Ligi'ne yaklaşıyor

Fransız ekibi Nice, transfer döneminin son saatlerinde güçlü bir hücum transferini tamamlamaya yaklaşıyor. Kulüp, Alman ekibi Wolfsburg'un forması giyen Cezayirli milli oyuncu Mohamed Amoura'yı kadrosuna katmak için harekete geçti. Bu hamle, transfer döneminin kapanmasından önce takıma büyük bir hücum takviyesi sağlayabilir.

Fransız "Foot Mercato" ağının aktardığına göre, son saatlerde Nice ile Amoura'nın transferiyle ilgili taraflar arasındaki görüşmelerde dikkat çekici bir ilerleme kaydedildi. Transfer henüz kesin olarak sonuçlanmasa da müzakereler olumlu bir yönde ilerliyor.

Nice'in bu hamlesi, hücum hattını Gauthier Hein'i kadrosuna katarak ve Elye Wahi'yi 15 milyon euro satın alma opsiyonuyla kiralık olarak transfer ederek güçlendirmesinin ardından geldi. Ancak kulüp yönetimi hâlâ yeni bir hücum takviyesi arıyor ve Amoura'yı takıma daha fazla hız ve kalede tehlike katabilecek bir seçenek olarak görüyor.

Nice'in Amoura'ya olan ilgisi büyük ölçüde sürpriz olarak değerlendiriliyor. Özellikle ülkesinin milli takımıyla 48 maça çıkan Cezayirli forvetin adı, müzakereler dikkat çekici biçimde hızlanmadan önce, son dönemde Fransız transfer piyasasının hesaplarında güçlü bir şekilde yer almıyordu.

26 yaşındaki Amoura, Avrupa futbolunda iyi bir tecrübeye sahip. 2024 yazında kiralık olarak Alman Ligi'ne transfer olan oyuncu, bir yıl sonra Wolfsburg ile kalıcı bir sözleşme imzaladı. Takımının zorlu bir sezon geçirmesine rağmen geçtiğimiz sezon 33 maçta 8 gol atıp 3 gole de asist yaptı.

Nice'in Cezayirli forveti kadrosuna katma isteği, diğer kulüplerin de rekabetinin ortasında geliyor. Zira daha önce Udinese ve Marsilya da oyuncunun hizmetlerinden yararlanmak için ilgi göstermişti. Bu durum, transferin piyasanın son aşamasında sonuçlandırılmasını zamana karşı bir yarışa dönüştürüyor.

Amoura, Nice'in ihtiyaçlarına uygun hücum özelliklerine sahip. Bunların başında hız, uzak mesafelerden şut çekebilme yeteneği ve kalede etkinlik geliyor. Bu özellikler, 10 gol kaydettiği Dünya Kupası'na katılmayı sağlayan Afrika elemelerinde onu Cezayir Milli Takımı'nın en dikkat çekici silahlarından biri hâline getirdi.