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VfL Wolfsburg v Borussia Mönchengladbach - BundesligaGetty Images Sport
Abobakr El Mokadem

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Amoura'nın ardından Nice yeni bir Cezayirli oyuncuyla anlaştı

Transfers
Nice - Le Mans
Nice
Le Mans
1. Lig
A. Ben Idder
M. Amoura
Fransa
Cezayir

Zayıf bir mali karşılık karşılığında

Nice, bugün salı günü, Cezayirli bir oyuncuyla resmi olarak anlaşma sağladığını duyurdu. Bu, Fransız kulübünün bu yaz gerçekleştirdiği yedinci transfer oldu.

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Nice, yayımladığı resmi açıklamada, Paradou kulübünden gelen Abdelhak Benaïder (19 yaşında) ile anlaştığını belirtti.

 Genç Cezayirli yıldız, Fransız kulübüyle beş yıllık bir sözleşmeye imza attı.

 Benaïder, kulübün yaz transfer döneminde gerçekleştirdiği yedinci transfer; kendisinden önce Jonathan Haïn, Nathan Ngoumou, Laurent Abergel, Axel Witsel, Mohamed Amoura ve Elie Wahi transfer edilmişti.

"Foot Mercato" sitesine göre, kısıtlı imkânlarına rağmen Fransız kulüp bu transferi tamamlamak için yaklaşık 300 bin euro ödedi.

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Hatırlanacağı üzere Nice, kısa süre önce Alman kulübü Wolfsburg'dan Cezayirli Mohamed Amine Amoura'yı kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurmuştu.



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