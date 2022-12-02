Amanya'nın 2022 Dünya Kupası'ndan elenmesinin ardından Thomas Müller'den emeklilik sinyali

Thomas Müller, Almanya'nın perşembe gecesi Dünya Kupası'ndan elenmesinin ardından uluslararası futboldan emekli olma olabileceğini ima etti.

Katar'daki Dünya Kupası heyecanının kaotik bir gecesinde E Grubu'nun tablosu şekillendi ve Japonya'nın grup birincisi olarak çıktığı grubu İspanya ise ikinci biirdi.

Almanya, Kosta Rika'ya karşı savaşmasına ve sonunda 4-2'lik bir galibiyet almasına rağmen turnuvadan elendi.

Maçtan sonra Thomas Müller, tıpkı Burak Yılmaz'ın Portekiz maçının ardından A Millî Takım'ı bıraktığı gibi, uluslararası kariyerine son noktayı koyma sinyali verdi.

Ne söylendi?

Müller, galibiyetten sonra gazetecilere verdiği demeçte şunları söyledi:

"Bu Almanya için son maçımsa, Alman taraftarlara birkaç sözüm var: Muazzam bir zevkti...

"Çok teşekkür ederim. Sahaya her zaman yüreğimi koymaya çalıştım. Bazen sevinç gözyaşları oldu, bazen acı.

"Bunu aşkla yaptım. Şimdi diğer tüm seçenekleri düşünmem gerekiyor."

Büyük resim

Almanya, 2014'te turnuvayı kazandıktan sonra son iki Dünya Kupası'ndan grup aşamalarında elendi. Müller, 2019'dan 2021'e kadar Joachim Löw yönetiminde millî takımdan çıkarıldı, ancak daha sonra geri döndü.

HİKÂYENİN ÜÇ FOTOĞRAFI:

Müller'i ne bekliyor?

Yıldız futbolcu emekli olursa Almanya formasını 121 maçta 44 golle geride bırakacak. Ancak Müller'in kulüp düzeyinde sunabileceği çok şey var ve şimdi dikkatini tekrar Bayern Münih'e çevirecek.