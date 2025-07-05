Alvaro Morata'nın Galatasaray kariyeri çok kısa sürerken, yeni takımı belli oldu

İspanyol forvet, altı ay sonra İtalya'ya dönüyor.

Alvaro Morata ile Como arasındaki transfer artık resmiyet kazanmak üzere. Galatasaray ile yapılan kiralık sözleşmenin erken feshi konusunda taraflar anlaşmaya vardı ve transferin açıklanması an meselesi. İspanyol golcü, geçtiğimiz Ocak ayında Milan'dan Galatasaray'a kiralanmıştı.

Ancak Türkiye macerası yalnızca altı ay sürdü. Morata'nın Como'ya transfer süreci başından beri sorunsuz ilerledi. Oyuncu, Serie A'nın yeni ekiplerinden biri olan Como'ya dönmeye istekliydi ve Galatasaray ile Milan da bu karara onay verdi.

Fabregas etkisiyle karar verildi

Morata'nın bu kararı almasında Como Teknik Direktörü Cesc Fabregas ile yaptığı ilk görüşmenin etkili olduğu belirtiliyor. Fabregas ile yapılan konuşma sonrasında oyuncunun ikna olduğu ve geri kalan sürecin sadece formalitelerden ibaret olduğu ifade edildi.

Bu gelişme, Galatasaray taraftarları için sürpriz olmadı. Zira Morata'nın Türkiye'deki geleceği uzun süredir belirsizdi. Napoli'de forma giyen Victor Osimhen'in durumuyla herhangi bir bağlantısı olmayan bu karar, tamamen oyuncunun kendi isteği ve kulüplerin karşılıklı anlaşmasıyla şekillendi.

32 yaşındaki forvet, Galatasaray formasıyla çıktığı 16 resmi maçta yedi gol atıp üç asist yaptı. Performansı genel olarak olumlu karşılanmasına rağmen, kulüple bağları kısa sürede sona erdi.

Şimdi tüm taraflar, Morata'nın Como oyuncusu olarak resmen tanıtılacağı günü bekliyor.