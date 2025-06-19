Alvaro Morata kariyerinde ilk kez şampiyonluk adayı olmayan bir takımda oynamaya hazırlanıyor

Morata’nın geleceği Galatasaray, Como ve Getafe üçgeninde şekillenebilir.

Galatasaray’ın sezon başında AC Milan’dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Álvaro Morata’nın ismi, yeniden Serie A ile anılıyor.

İtalyan basınına göre, 2024-25 sezonunda Serie A’ya yükselen Como, 32 yaşındaki İspanyol yıldızla yakından ilgileniyor. Como’nun teknik danışmanlığını yapan Cesc Fàbregas ile Morata arasındaki kişisel yakınlık da bu transfer iddialarını daha da güçlendiriyor.

Galatasaray, Morata'yı sezon başında AC Milan’dan bir yıllığına kiralamış ve bu anlaşma kapsamında 6 milyon euro kiralama bedeli ödemişti. Anlaşmada iki aşamalı satın alma opsiyonu da bulunuyor. Buna göre sarı-kırmızılı ekip, Ocak 2026’ya kadar 8 milyon euro, Haziran 2026’ya kadar ise 9 milyon euro ödeyerek oyuncunun bonservisini alabiliyor. Bu durum, Galatasaray’ın elini güçlendirse de Milan’ın nihai karar üzerindeki etkisi sürüyor.

Sezon boyunca Mauro Icardi’nin sakatlığı nedeniyle forvet hattında kritik sorumluluklar üstlenen Morata, takımın sistemine kısa sürede uyum sağladı ve hem Süper Lig hem Avrupa maçlarında teknik direktör Okan Buruk’un önemli kozlarından biri haline geldi. Mart ayında basına yaptığı açıklamada, “Galatasaray’da kalmak istiyorum. Buradaki atmosfer, taraftarın tutkusu ve kulübün vizyonu beni çok etkiledi” sözleriyle İstanbul'da mutlu olduğunu belirtmişti.

Como yeni sezona iddialı girecek

Ancak İtalyan kulübü Como, Serie A’daki ilk sezonuna güçlü bir kadro kurarak başlamak istiyor ve bu doğrultuda tecrübeli, kaliteli bir forvet transfer etmeyi planlıyor. Morata’nın daha önce Juventus ve Roma formalarıyla İtalya’da gösterdiği performans, Como’nun ilgisini çekmiş durumda.

Ayrıca Como’nun sportif yapısında danışman olarak görev yapan eski Arsenal yıldızı Cesc Fàbregas’ın da Morata ile yakın arkadaş olması, bu transferin önünü açabilir.

Diğer yandan Morata’nın adı yeniden İspanyol kulüpleriyle de anılıyor. Özellikle memleketi Madrid'e duyduğu bağlılık nedeniyle Getafe’ye dönüş ihtimali gündeme geldi. Morata, daha önce verdiği röportajlarda İspanya’da kariyerini sonlandırmak istediğini belirtmişti. Bu da ilerleyen dönemde Galatasaray’daki geleceğini belirsiz hale getirebilir.

Yine de Galatasaray cephesinde Morata’dan memnuniyet yüksek.

Yönetim, oyuncunun bonservisinin alınması konusunda sezon sonunda net bir karar verecek. Şu ana kadar performansı ve takım içindeki uyumu göz önüne alındığında, satın alma opsiyonunun kullanılması kuvvetli bir ihtimal olarak görülüyor. Ancak Como’nun ve Getafe’nin devreye girmesi, yaz aylarında transfer piyasasını karıştırabilir.

Sonuç olarak, Morata’nın geleceği hem Galatasaray’daki performansına hem de Milan ile yapılacak yeni görüşmelere bağlı. Oyuncunun Galatasaray’da mutlu olması avantaj gibi görünse de, Serie A’ya geri dönme ihtimali ya da La Liga’da kariyerine devam etme arzusu, transfer sürecini çok yönlü bir hale getiriyor. Bu nedenle önümüzdeki haftalarda Galatasaray yönetimi, Milan ve Morata üçgeninde kritik görüşmeler yapılması bekleniyor.