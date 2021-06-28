Alvaro Morata, Fernando Torres’in İspanya milli takımındaki rekorunu egale etti
İspanya, Hırvatistan’ı 5-3 yenerek adını çeyrek finale yazdırırken, Morata uzatmalarda yaşadığı gol sevinciyle Fernando Torres’in rekoruna ortak oldu.
Morata, Euro 2020’deki ilk golünü İspanya’nın E Grubu’nda Polonya ile 1-1 berabere kaldığı maçta atmıştı.
Morata hangi rekoru egale etti?
Euro 2016’yı üç golle tamamlayan 28 yaşındaki oyuncu, Avrupa Şampiyonaları’ndaki gol sayısını beşe yükseltti.
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Dört gollü David Villa’yı geride bırakan Morata, Fernando Torres’i yakalayarak İspanya’nın Avrupa Şampiyonası tarihindeki en golcü iki isminden biri oldu.
Tablo bir anda değişti
Beraberlikle sonuçlanan ilk iki maçın ardından otoriteler İspanya’yı sıkıcı futbol oynadığı için eleştirirken, Morata okların hedefindeki isimdi.
Golcü oyuncu, Polonya maçında attığı gole rağmen hem bu maçta hem de İsveç karşısında kaçırdığı fırsatlarla tepki çekmişti.
İspanya ilklere imza attı
Matadorlar, Hırvatistan karşısında beş farklı oyuncudan skor katkısı aldı. Büyük turnuvalarda (Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası) ilk kez, beş farklı isim İspanya formasıyla aynı maçta fileleri havalandırdı.
Gruptaki son maçında Slovakya’yı 5-0 ile hezimete uğratan İspanya, Avrupa Şampiyonaları’nda üst üste iki maçta beş gol atan ilk takım oldu.
Azpilicueta tarihe geçti
Milli takım formasıyla 27. maçına çıkan Cesar Azpilicueta, İspanya adına ilk golünü atarak skoru 2-1’e getirdi.
Chelseali kanat oyuncusu Avrupa Şampiyonası’nda İspanya formasıyla gol sevinci yaşayan en yaşlı oyuncu unvanını ele geçirdi (31 yıl 304 gün).
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