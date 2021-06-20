Morata'ya sert eleştiri: Milli formayı bir dakika daha giyemez!

EURO 2020'de geride kalan iki maçta hayal kırıklığı yaratan İspanya Milli Takımı'nda hedefteki adam Alvaro Morata.

EURO 2020'de oynadığı iki karşılaşmadan da beraberlikle ayrılan ve henüz galibiyetle tanışamayan İspanya Milli Takımı'na yönelik sert eleştiriler devam ederken, takımın formsuz golcüsü Alvaro Morata da bu da eleştirilerden nasibini aldı.

İspanyol futbol programı El Chiringuito'nun sunucusu Josep Pedrerol Morata'nın milli formayla bir dakika daha sahaya çıkamayacağını söyledi.

Pedrerol ne söyledi?

İspanya'nın futbolunu sıkıcı olarak nitelendiren İspanyol futbol yorumcusu, takımı ve teknik heyeti eleştirdi:

"İnsanların oyunu eleştirmesi oldukça doğal çünkü İspanya'yı izleyen babalar ve çocuklar televizyon karşısında uyukluyor. Morata'nın iki beraberliğin ardından takımdaki her şey çok iyiymiş gibi davranması yanlıştı.

"Morata kesinlikle ilham veren bir oyuncu değil. İspanya Milli Takım formasıyla bir dakika daha oynayamaz"

Morata eleştirilerin odağında

Polonya karşısında kaydettiği gole rağmen hem bu maçta hem de İsveç karşısında önemli gol fırsatlarını değerlendiremeyen Morata eleştirilerin odağındaki isim oldu. Morata geçtiğimiz günlerde Juventus ile ile olan kiralık kontratını bir yıl daha uzatmış ve önümüzdeki sezonda da Serie A'da oynama kararı almıştı.

İspanya ne durumda?

EURO 2020'de E Grubu'nda yer alan İspanya, grupta İsveç ile 0-0, Polonya ile ise 1-1 berabere kaldı. İspanya'nın grupta ilk iki sırayı alabilmesi için grupta oynayacağı son maçta Slovakya'yı mağlup etmesi gerekiyor. Luis Enrique'nin takımı turnuva öncesinde organizasyonun en büyük favorilerinden biri olarak gösteriliyordu.

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