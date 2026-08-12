Atletico Madrid'in Arjantinli forveti Giuliano Simeone, Dünya Kupası sırasında hayalini gerçekleştirmek için Atleti'den ayrılma isteğini dile getirmesinin ardından bugün çarşamba günü, Madrid ekibinin antrenmanında teknik direktörü Diego Simeone ile ilk kez bir araya geldi.

Çok sayıda basın haberi, Atletico Madrid'in hizmetlerine sıkı sıkıya bağlı kalmasına rağmen, Alvarez'in mevcut yaz transfer döneminde Barcelona'ya transfer olmak için güçlü bir şekilde bastırdığına işaret etti.

"Mundo Deportivo" gazetesi, Atletico Madrid'in antrenmanının detaylarını şu sözlerle aktardı: "Her şey son derece normaldi, Arjantinli forvet de herkes gibi Cholo'nun emri altındaydı; Cholo, taktik söz konusu olduğunda onu ilk on birde Lemar ile bir ikili oluşturacak şekilde sahaya sürmekte dahi tereddüt etmedi."

Şunları ekledi: "Teknik direktör ve oyuncu arasında bir görüşme yapılması da bekleniyordu. Bu görüşmenin gerçekleşip gerçekleşmediği henüz bilinmiyor, ancak Arjantinli forvetin, takım arkadaşlarının geri kalanı gibi Atletico Madrid'in antrenman sahasından tam saat 11.00'de ayrıldığını teyit ediyoruz."

4 numaralı sahanın yanındaki sahada ise Julian Alvarez; Giuliano, Koke, Lemar, Llorente, Baena, Pubill ve Grimaldo ile birlikte, kondisyon antrenörü Luis Pinedo eşliğinde ek bir fiziksel antrenman seansına katıldı ve Simeone bir ara oyuncularını antrenman sırasında izlemek için uğradı.

Julian biraz izole görünüyordu; basına ayrılan on beş dakika boyunca yalnızca Lemar ile konuştu. Koke, Baena ve Llorente ise takım arkadaşlarına odaklanan kameraları hiç umursamadan şakalaşıyorlardı, ardından taktik seansı başladı.