Alternatif plan: Barcelona hücumda eski bir hedefine geri dönüyor

Barcelona, hücum hattını güçlendirmek amacıyla Arjantinli forvet Julian Alvarez'i (26) öncelikli hedef olarak belirledi; ancak Atletico Madrid ile yürütülen görüşmeler kolay görünmüyor.

İspanyol Mundo Deportivo gazetesine göre, Katalan kulübü Alvarez'i önümüzdeki yıllarda hücumu sürükleyecek ideal seçenek olarak görüyor. Ancak oyuncunun sözleşme durumu ve Atletico Madrid'in maddi talepleri, Barcelona'yı farklı senaryoları değerlendirmeye zorluyor. Bu bağlamda Lautaro Martinez (28), Deco ve teknik direktör Hansi Flick'in beğenisini kazanan güçlü bir alternatif olarak öne çıkıyor.

Inter forveti, Alvarez transferinin sonuçlandırılamaması durumunda Katalan kulübünün başvuracağı B planını temsil ediyor.

Lautaro, Barcelona için yabancı bir isim değil; zira Arjantinli forvet geçmişte de kulübün radarındaydı ve adı Barça'nın planları arasında defalarca gündeme geldi.

Arjantinli forvetin oyun tarzı, Katalan takımının ihtiyaçlarıyla örtüşüyor. Zira hatlar arasında bağlantı kurabilen ve oyun kuruluşuna katkı sağlayabilen bir forvet olmasının yanı sıra, ceza sahası içinde güçlü bir varlık ve gol etkinliği de sunuyor.

Barcelona yönetimi ve özellikle teknik direktör Hansi Flick, birinci sınıf bir forvetle anlaşmayı takımın en büyük önceliği olarak görüyor. Julian Alvarez bugüne kadar tercih listesinin başında yer almaya devam ediyor.

Lautaro Martinez ise Atletico Madrid forvetiyle ilgili transferi sekteye uğratabilecek engeller karşısında yüksek garantili bir seçenek olmayı sürdürüyor. Buna bağlı olarak Barcelona, transfer sezonu ilerlerken hücum hattının yeni liderini kadrosuna katma umuduyla çeşitli senaryolar üzerinde çalışmaya devam ediyor.