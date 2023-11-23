Manchester United'ın Everton ile oynayacağı İngiltere Premier Lig maçında kalede Andre Onana olacak.

Manchester United, millî aranın sona ermesiyle birlikte İngiltere Premier Lig'in 13. hafta mücadelesinde Everton ile karşılaşacak.

25 Kasım Pazar günü Goodison Park'ta oynanacak mücadele saat 19.30'da başlayacak.

United'da Türk futbolseverler, Altay Bayındır'ın ilk resmî maçını merakla bekliyor. Takımın ilk kalecisi Andre Onana'nın millî arada sakatlanmasının ardından gözler Altay'a çevrilmişti, ancak A Millî Takım kalecisinin pazar günü yine yedek kulübesinde olacağı anlaşılıyor.

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Everton - Manchester United karşılaşmasında kalede kim olacak?

Millî arada Kamerun'un Mauritius'a karşı oynadığı maçta hafif sakatlık yaşayan ve tedbir amaçlı oyundan çıkarılan Onana, Manchester United'ın son iki antrenmanına katıldı.

Kamerunlu eldivenin hazır olduğu ve pazar günkü Everton mücadelesinde sahada yer alacağı gelen bilgiler arasında.

Bu durumda Altay Bayındır, United ile ilk resmî maçına çıkmak için bir süre daha beklemek zorunda.