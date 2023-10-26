Fenerbahçe'den transfer edilen Altay Bayındır'ın Manchester United'da kaleyi devralması daha zor hale gelebilir.

Manchester United'ın yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den kadrosuna kattığı kaleci Altay Bayındır için kötü bir haber geldi.

Daily Mail'de yer alan habere göre United, eski kalecisi David de Gea'yı takıma geri döndürmek istiyor.

Detaylar neler?

Performansıyla eleştirilerin odağındaki isim olan yeni transfer kaleci Onana, ocak ayında Afrika Uluslar Kupası'nda forma giyecek ve kalede yer alamayacak.

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United'ın, Onana'nın yokluğunda eski kalecisini geri getirmeyi hedeflediği gelen bilgiler arasında.

Yazın takımdan ayrılan De Gea, şu anda serbest oyuncu statüsünde bulunuyor.

Editör yorumu

De Gea ile ilgili çıkan haberler ciddileşiyor ve bu durum, Altay Bayındır için oldukça tehlikeli.

Bayındır'ın, Onana'nın Afrika Uluslar Kupası'nda oynayacağı esnada kaleyi devralıp kendisini kanıtlama şansı vardı.

Ancak şimdi United'ın De Gea'yı geri getirme girişimi, Erik ten Hag'ın Altay Bayındır'a çok fazla güvenmediğine dair bir işaret olabilir.