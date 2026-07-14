Alonso, Liverpool'un kendisini göz ardı etmesinin nedenini açıkladı

Chelsea’nin yeni teknik direktörü Xabi Alonso, 5 yıl forma giydiği ve 2004-2005 sezonunda Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu kazandığı Liverpool yerine Chelsea’yi seçmesinin nedenini açıkladı.

İspanyol teknik adam, Londra ekibine katılma ve eski kulübü Liverpool'u tercih etmeme kararının öncelikle “uygun zamanlama” ile ilgili olduğunu vurguladı. Geçtiğimiz Mayıs ayında resmi olarak göreve atandıktan sonra geçen hafta ilk antrenmanını yöneten İspanyol teknik direktörün açıklamaları, Premier Lig’deki bu önemli teknik direktörlük adımının perde arkasını aydınlattı.

"BBC Sport" ile yaptığı özel röportajda, Alonso'nun Batı Londra'ya gelmesinden sadece iki hafta sonra teknik direktörü Arne Slot'u görevden alan Liverpool yerine Chelsea'yi seçme nedeni sorulduğunda, Alonso şöyle yorumladı: "Bu sadece zamanlamayla ilgili. Bugün bu büyük mücadeleye atılmak için Stamford Bridge’deyim; Chelsea en büyük kulüplerden biri ve burada başarılar elde etmeyi çok sabırsızlıkla bekliyorum."

Alonso’nun adı uzun süredir Liverpool’un teknik direktörlüğüyle anılıyordu; 2024’te ayrılan Alman Jürgen Klopp’un halefi olarak en önde gelen adaylardan biriydi ve bu yıl Slot’un ayrılması yönündeki taleplerin artmasıyla bu ilgi yeniden canlandı. Birçok kişi, Alonso’nun Liverpool’un teknik direktörlüğü için aday gösterilmesinde, yetenekleri geliştirmedeki üstün becerisine dayanıyordu; Alman kulübü Bayer Leverkusen’de Florian Wirtz ve Jeremy Frimpong ikilisinin onun yönetiminde en iyi seviyelere ulaşmasını örnek gösteriyorlardı.

Bununla birlikte, İspanyol teknik direktör sonunda Chelsea’ye yerleşti ve burada, takımdaki öncüllerinin taşıdığı “baş antrenör” unvanı yerine “teknik direktör” unvanı verildi. Bu unvanın kendisine daha geniş yetki ve sorumluluklar verip vermediğine ilişkin olarak Alonso şunları açıkladı: “Benim hoşuma giden şey takım çalışması; aldığımız kararlarda hepimiz ortaksınız ve sorumluluğunu birlikte üstleniyoruz. Nihai hedef benim için net ve işler işte bu şekilde yönetilmeli.”

İspanyol teknik direktör, Chelsea’nin geleceğine duyduğu büyük güveni dile getirerek sözlerini şöyle tamamladı: “Doğru yolda ve en iyi şekilde ilerlediğimize eminiz; potansiyel var, sağlam bir altyapı ve gerçekten iyi bir takım var. Şu anda tek ihtiyacımız olan, bu kadroyu doğru şekilde güçlendirmek ve bunu başarmak için doğru kararları almak.”

Alonso, kendisiyle kulübün spor yönetimi arasında tam bir uyum ve mutabakat olduğunu vurguladı ve şu aşamadaki en büyük hedefin, Blues’u tekrar şampiyonluk kürsüsüne taşıyacak rekabetçi ve güçlü bir takım oluşturabilecek dengeli bir kadro kurmak olduğunu belirtti.

Alonso, geçtiğimiz Ocak ayında İspanya Süper Kupası'nı Barcelona'ya kaptırmasının ardından Real Madrid'in teknik direktörlüğünden ayrılmıştı. Geçen sezonu 10. sırada tamamlayarak gelecek sezon Avrupa kupalarında yer alamayacak olan Chelsea'ye yeniden parlaklık kazandırmayı umuyor.