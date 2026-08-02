Chelsea'nin İspanyol teknik direktörü Xabi Alonso, Real Madrid deneyiminin ardından toparlandığını doğrulayarak, Chelsea kadrosuyla yeni projeye başlamak için oldukça heyecanlı olduğunu belirtti.

Alonso geçen sezona Real Madrid'in teknik kadrosunun başında başlamış, ancak sezonun ortasında, özellikle İspanya Süper Kupası'nda Barcelona'ya kaybetmesinin ardından görevinden alınmıştı.

Chelsea, Premier Lig'de onuncu sıraya kadar gerilemesine yol açan bir dizi çalkantının ardından, Alonso'yu gelecek sezondan itibaren takımın teknik direktörü olarak atadığını açıklamıştı.

Alonso, yeni sezonun başlaması öncesinde Chelsea'nin hazırlık kampında bulunduğu sırada şunları söyledi: "Neyse ki, kariyerimde çok fazla yara izi yok."

İngiliz "The Sun" gazetesinin aktardığına göre Real Madrid deneyimi hakkında şunları ekledi: "Şey, bir yara izi aldım. Şimdi iyileştim ve şu anda oldukça heyecanlıyım; tıpkı Madrid'de başladığımda olduğu gibi, bu sonraki adımın tadını çıkarmaya kararlıyım. Ancak ilerlemek zorundasın."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Geçmişe baktığımda, olumlu yanlardan ve işe yaramayan şeylerden faydalanıyorum. Kendime karşı çok eleştireldim, neyi daha iyi yapabileceğimi düşünüyorum, çünkü kesinlikle işler beklendiği gibi gitmedi. Ama insan başka şeylere doğru ilerliyor."

Devamında şunları kaydetti: "Birçok deneyim, yapmam gereken uyum sürecim, oyun açısından işe yarayan bazı şeyler ve işe yaramayan bazı şeyler, ayrıca oyuncu yönetimi açısından. Her şeyin bir karışımı bu."

Vizyon sahibi bir orta saha oyuncusu olan Alonso, antrenörlüğün bazı büyük isimlerinin yönetiminde oynadı ve Carlo Ancelotti ile Jose Mourinho'dan Pep Guardiola ve Rafael Benitez'e kadar hepsinin tecrübelerinden yararlandı.

Guardiola'nın Bayern Münih dönemindeyken, oyunculuk günlerinin sonlarına doğru Alonso, efsanevi teknik direktörle gerçekten ilgilenmeye ve onu meşgul etmeye başladı. Bu konuda şunları söyledi: "Çok yakındık. Çok meraklıydım."

Şunu belirtti: "Kariyerimin, ofisine gidip 'Pep, bu neden oluyor? Oyun planı nedir?' diyebileceğim o anındaydım. Belki yirmili yaşlarımdayken, bu soruları sormak için teknik direktörün ofisine gitme özgüvenim yoktu."

Sözlerine şöyle devam etti: "Ama o anda, özgüven sayesinde, bunu yapmam gerekiyordu ve bunu yapmak istedim."

Bu antrenörlük deneyimi ve teknik direktör olarak elde ettiği erken başarı, Chelsea'yi çalkantılı bir sezonun ardından takımı yeniden canlandıracak doğru adamın kendisi olduğuna ikna etti.

Şöyle konuştu: "Bunun büyük bir kısmı buradan gelmeli, aynı zamanda buradan da. Yürekten gelmeli."

Şunları ekledi: "Zamanlamanın kulüp açısından uygun olduğunu, benim için de uygun olduğunu gördüm, iyi bir fırsat bu. Son zamanlarda çok iyi oynayan bir takım ve durum geçen sezonun sonunda göründüğü kadar kötü değildi."

Devamında şunları söyledi: "Gelişmek için büyük bir potansiyel var ve bunun ne kadar zaman alacağını göreceğiz. Teknik direktör olmanın tadını çıkarma fırsatına sahip olduğumu hissettim."

Alonso'nun atanmasının ardından, daha önce Liverpool ile Premier Lig ve UEFA Şampiyonlar Ligi kazanan tecrübeli oyuncular Danny Welbeck ve Jordan Henderson ile anlaşmalar imzalandı.

Şöyle dedi: "Kişilikler ve olgunluk aşamaları arasında doğru dengeye ihtiyacınız var; yirmili yaşların başından otuzlu yaşların başına kadar ve arasındaki dönemlerde, kariyerlerinin farklı aşamalarındaki oyuncular."

Sözlerine şunu ekledi: "Bunun bir formülü yok, ama bir hissi var."

Şöyle tamamladı: "Bana göre bu, taktikler kadar önemli. Önce takım ruhu. Sonra iyi futbol oynamak geliyor. Ardından maçları kazanmak geliyor."