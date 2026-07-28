Alonso, Chelsea'nin iki dikkat çeken transferiyle ilgili sessizliğini bozdu

Chelsea kulübünün yeni teknik direktörü İspanyol Xabi Alonso, kulübünü transfer politikasını değiştirmekle ve Danny Welbeck (35 yaşında) ile Jordan Henderson (36 yaşında) gibi tecrübeli oyuncuları kadroya katmaya ilgi göstermekle ilişkilendiren haberlere yorum yapmayı reddetti.

Teknik adam, takımının ilk hazırlık maçında Western Sydney Wanderers karşısında aldığı geniş kapsamlı (6-4) galibiyetin ardından "eksiksiz bir kadro" oluşturmaya çalıştığını vurguladı.

Alonso, "Mundo Deportivo" gazetesinin aktardığına göre transfer dönemi haberleriyle ilgili şunları söyledi: "Bugünden transfer döneminin son gününe kadar pek çok söylenti olacağından eminim ve bunların hepsine yorum yapmayacağım." Ancak aynı zamanda takımın takviyeye acil ihtiyacı olduğunu da kabul ederek şöyle konuştu: "Oyuncu kalitesi, mevkiler ve takımın genel dengesi açısından kesinlikle doğru dengeye ihtiyacımız var."

44 yaşındaki teknik adam, önümüzdeki döneme ilişkin vizyonunu açıklayarak şunları ekledi: "Eksiksiz bir kadroya sahip olmak ve iyi bir takım kurmak istiyoruz. Bunu başarmak için bir fikrimiz ve bir planımız var. Premier Lig'in başlangıcına hazırlanırken bu projenin parçalarını nasıl bir araya getireceğimizi göreceğiz."

Alonso'nun Chelsea'nin teknik direktörlüğünün başındaki ilk maçı, altı gollük güçlü bir hücum performansına, buna karşılık bariz savunma hatalarının ortaya çıkmasına sahne oldu. Bu performansa dayanarak tecrübe unsurunun takımın seviyesini geliştirip geliştirmeyeceği sorulduğunda Alonso şu yanıtı verdi: "Herkes öğrenmek zorunda; genç olman ya da büyük tecrübeye sahip olman fark etmez, futbol dünyasında olan budur ve bu her zaman ihtiyaç duyduğun bir niteliktir."

Chelsea teknik direktörü, "BBC" sitesinin aktardığına göre sözlerini şöyle sürdürdü: "Hızlı olabilirsin ya da çalım atmayı iyi bilebilirsin, ancak doğru kararları vermek için oyun zekâsına da ihtiyacın var. Resmî müsabakalar yaklaşık bir ay içinde başlayacağı için tüm yönlerde hızla gelişmemiz gerekiyor ve tam anlamıyla hazır olmak istiyoruz; çünkü maçları doğru yönetmek modern futbolda son derece önemli."

Alonso'nun açıklamaları, kulübün yaz transfer döneminde hızlı hamleler yaptığı bir dönemde geldi; nitekim kulüp, forvet Morgan Rogers'ı Aston Villa'dan 117 milyon sterlin karşılığında, defans oyuncusu Maxence Lacroix'yı ise Crystal Palace'tan kadrosuna katmayı kesinleştirdi. Ayrıca Atalanta'dan gelen ve takımın Sydney'deki karşılaşmasında ilk kez sahaya çıkan bek Marco Palestra da bunlara eklendi.

Alonso'nun değerlendirmeleri, "maç yönetimi" konusundaki zayıflığa ve rakibin taktikleri karşısında çözümsüz kalınmasına işaret etmesine rağmen, karşılaşmadaki olumlu yönlere yönelik övgülerden de yoksun değildi; nitekim yalnızca 10 dakika içinde üç gol atarak "hat-trick" yapan yedek forvet João Pedro'yu överek onu "gol atmak için çok aç" olarak nitelendirdi. Öte yandan Romeo Lavia'nın yokluğunun nedenini açıklayarak arka adale bölgesinde bazı ağrılar hissetmesinin ardından "risk almaya gerek olmadığını" vurguladı.