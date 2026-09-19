Chelsea'nin teknik direktörü Xabi Alonso, cuma akşamı yaşanan 3-0'lık yenilgi sırasında takımının Brentford karşısında maçın kontrolünü kaybettiğini kabul etti; ayrıca oyuncusu Levi Colwill ile takımının duran toplarda sindirildiği konusunda hemfikir oldu.

Brentford ikinci yarıda üç gol kaydederek Chelsea karşısında rahat bir galibiyet elde etti; Jayden Anthony, Igor Thiago ve Fabio Carvalho fileleri havalandırdı.

Bu sonuçla birlikte Alonso yönetimindeki Chelsea, Premier Lig'deki son üç maçında kazanamayarak olumsuz sonuç serisini sürdürdü; Arsenal'e yenilmiş, Hull ile berabere kalmış, ardından Brentford karşısında da mağlup olmuştu.

Alonso, takımının maçı yönetme biçimini eleştirdi ve "ESPN" ağının öne çıkardığı açıklamalarında şöyle konuştu: "İkinci yarıda ihtiyaç duyduğumuz istikrarı ve rekabetçi zihniyeti kaybettiğimizi düşünüyorum."

Sözlerine şöyle devam etti: "Küçük detayların belirleyici olabileceğini biliyoruz. Bu tür maçlarda rakibe avantaj tanımamalıyız. Ancak mesele 95 dakikayla ilgili ve sezon başında oynadığımız birkaç maç boyunca bu seviyeyi koruyamadık; bu da geliştirmemiz gereken bir konu."

Levi Colwill ise Sky Sports ağına yaptığı açıklamalarda, Chelsea'nin duran toplarda sindirildiğini söyledi.

Şunları ekledi: "Zor bir maçtı. Belki de bir gol geriye düştüğümüzde kendimizi gereğinden fazla açığa çıkardık; onlar da bundan yararlanıp bizi kontra ataklarla vurdular ve bu konuda son derece iyiler."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "İkinci yarıda yeterince iyi değildik. Milli ara boyunca yapmamız gereken çok iş var. Belki duran toplarda zaman zaman sindirildik ve bu alanda performansımızı geliştirmemiz gerekiyor."

Devam etti: "Bizi tehlikeli durumlardan çıkarması için hücum üçlüsüne güvenemeyiz; hepimiz birbirimize yardım etmeliyiz. Gelişmek için önümüzde hâlâ büyük bir alan var."

Alonso, bu maçtaki takım kaptanıyla hemfikir olarak şöyle dedi: "Mesele yalnızca duran toplarla ilgili değil; ikili mücadeleleri, savunma yönünü, oyun kuruluşunu ve ilk golü yediğimiz anları da kapsıyor. Buna rağmen hâlâ maçın içindeydik, ancak düzeninizi kaybettiğinizde kontrolü de kaybedersiniz."

Şöyle bitirdi: "Maçı anlamak ve sonuna kadar rekabet etmek için nelerin gerektiğini bilmek, zaman isteyen bir süreç. Oyuncuların bunu özümsemesi ve hissetmesi için zamana ihtiyacı var. Şu an itibarıyla, maç boyunca rekabet edebilecek şekilde bu hisse henüz tam olarak ulaşamadık."



Konuları ve haberleri "Kooora" forumlarında daha derinlemesine tartışabilirsiniz