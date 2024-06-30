Almanya Teknik Direktörü Julian Nagelsmann Avrupa Şampiyonası’nın en tutku dolu aşığı!

Takımını çeyrek finale çıkartan genç teknik direktör maçlardan sonra galibiyeti tribündeki sevgilsiyle kutluyor.

Almanya'nın Euro 2024'te Macaristan'ı 2-0 yenerek eleme aşamalarına yükselmesinin ardından, teknik direktör Julian Nagelsmann kutlama için tribünlere koşarken, Stuttgart Arena'daki coşkulu anlar sırasında, sevgilisi Lena Wurzenberger'i kalabalıkta aradı ve ona tutkulu bir öpücük verdi.

Bu turnuva boyunca Nagelsmann ve Wurzenberger'in samimi anları sıkça görüldü, bu da Nagelsmann'a "Avrupa Şampiyonası'nın en aşk dolu teknik direktörü" lakabını kazandırdı.

İlişkinin detayları

Nagelsmann ve Wurzenberger'in ilişkisi, Almanya'nın Euro 2024'teki maçları sırasında sıkça gündeme geldi. Wurzenberger, Almanya'nın maçlarını tribünden izlerken yüzünde Alman bayrağı boyalı ve arkasında Nagelsmann'ın lakabı "Julsi" yazılı bir formayla görüldü.

Almanya'nın Macaristan'ı yenmesinin ardından Nagelsmann, sevgilisiyle öpüşmek için tribünlere tırmandı ve İsviçre ile berabere kaldıkları maçta tünel kenarında tekrar öpüştüler.

Nagelsmann, maçlardan sonra sık sık Wurzenberger ile zaman geçiriyor ve bu samimi anlar medya tarafından büyük ilgi görüyor. Nagelsmann, maç sonrası Wurzenberger ile öpüştüğü anlarla ilgili olarak, "Eğer herkes onun fotoğrafını çekmek istiyorsa, bu kötü bir işaret değil. Ben de onun fotoğraflarını çekmeyi seviyorum" dedi.

Bayern'den kovulmasına neden oldu

Nagelsmann'ın Bayern Münih'teki kariyeri boyunca Wurzenberger ile olan ilişkisi, Alman medyasında büyük yankı uyandırdı. Bild, Haziran 2022'de Nagelsmann'ın eşinden ayrıldığını ve kısa süre sonra Wurzenberger ile ilişkisini duyurdu.

İlişkilerinin duyulmasının ardından, Wurzenberger Bayern Münih muhabirliği görevinden alındı ve polis muhabiri olarak görevlendirildi. Ancak, Bayern Münih'in eski yıldızı Markus Babbel, bu ilişkinin Bayern Münih soyunma odasında sorun yarattığını iddia etti.

Babbel, "Bild muhabiriyle olan ilişkisi soyunma odasında büyük bir sorun oldu. Oyuncular düşüncelerini paylaşmaktan çekindiler çünkü her şeyin gazetede yer alacağından korkuyorlardı" dedi.

Nagelsmann'ın kariyeri ve başarıları

Julian Nagelsmann, Bayern Münih'teki başarılı kariyerinin ardından Almanya Milli Takımı'nın başına geçti. 2021 yılında Bayern Münih'e katılan Nagelsmann, takımıyla büyük başarılar elde etti ve Bundesliga'da ve Şampiyonlar Ligi'nde dikkat çekici performanslar sergiledi.

Ancak, özel hayatıyla ilgili spekülasyonlar ve oyuncular arasındaki güvensizlik nedeniyle Bayern'den ayrılmak zorunda kaldı. Nagelsmann, Almanya Milli Takımı'nın başına geçtikten sonra Euro 2024'te başarılı bir başlangıç yaptı ve takımını çeyrek finale taşıdı.

Gelecek Planları

Nagelsmann ve Wurzenberger, gelecekte uzun ve mutlu bir ilişki planlıyorlar. Çiftin 'Rosalie' adında bir Labrador köpeği var ve yakın zamanda Avusturya'nın Tirol eyaletindeki Fieberbrunn kasabasında 1.75 milyon euro değerinde bir mülk satın aldıkları açıklandı.

Nagelsmann, Almanya'nın Euro 2024'teki başarısı için yoğun bir şekilde çalışırken, Wurzenberger de ona destek olmaya devam ediyor.

Çift, aynı zamanda binicilik sporuna ilgi duyuyor ve birlikte at sahibi oldukları biliniyor. Geçtiğimiz yaz Münih yakınlarında bir polo turnuvasına katıldılar ve Nagelsmann'ın polo oynamak istediği söylentileri çıktı. Nagelsmann, birçok spora ilgi duyan ve tutkulu bir dağ bisikletçisi olan bir antrenör olarak biliniyor.