Liverpool Jürgen Klopp ayrılırsa Steven Gerrard'a gidecek

İngiliz basını Jürgen Klopp'un Almanya'nın başına geçebileceğini ve bu durumda Steven Gerrard'ın Liverpool'a dönebileceğini öne sürdü.

İngiliz basını Almanya Futbol Federasyonu'nun milli takımın başına Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp'u getirmek istediğini öne sürdü. 2006'dan bu yana Joachim Löw ile çalışan ve tecrübeli teknik adamla Dünya Kupası kazanma başarısı gösteren Almanya'nın Euro 2020 sonrasında bir değişiklik planladığı ve Klopp'un bu teklifi kabul edebileceği ifade edildi.

Alternatif Gerrard

Mirror'da yer alan haberde Liverpool'un Klopp'un ayrılması halinde Alman teknik adamın boşluğunu Rangers'ı İskoçya'da şampiyonluğa taşımak üzere olan efsane oyuncusu Steven Gerrard ile dolduracağı belirtildi. 40 yaşındaki futbol adamı Liverpool forması altında iki defa Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşamış ve kariyerinin son döneminde MLS'e transfer olmuştu.

Löw nereye gidecek?

Öte yandan bu senaryonun gerçekleşmesi halinde Joachim Löw'ün gideceği takım da şimdiden merak konusu oldu. Bir dönem ülkemizde Fenerbahçe ve Adanaspor'u da çalıştıran ve sarı-lacivertli takımla Atatürk Kupası'nı kazanma başarısı gösteren Löw, kariyeri boyunca Avusturya Ligi şampiyonluğu ve Almanya Kupası gibi başarılara imza atmıştı.