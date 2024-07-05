İspanya ev sahibi Almanya'yı uzatmalarda eleyerek ev sahibini kupanın dışına iterken, Anthony Taylor'ın kararları tartışmaya fazlasıyla açıktı.

İtalyan medyası ve taraftarları, EURO 2024'te İngiliz hakem Anthony Taylor'a yönelik sert eleştirilerde bulundu. Almanya'nın İspanya'ya karşı oynadığı son 16 turu maçında Almanya'nın "açık" bir penaltısının verilmediğini iddia eden İtalyanlar, Taylor'un kararlarını "skandal" olarak nitelendirdi ve "Jose Mourinho haklıydı" yorumları yaptı.

Taylor, EURO 2024'te Almanya ile İspanya arasındaki son 16 turu maçında Almanya'nın penaltı itirazını reddetti. Marc Cucurella'nın Jamal Musiala'nın şutunu eliyle blokladığı iddiası üzerine, Taylor'un bu pozisyonu görmezden gelmesi İtalyan medyasında büyük tepki topladı. Maç o an için berabereydi, ancak İspanya uzatma dakikalarında galibiyete ulaştı.

Mourinho'ya hak verdiler

Taylor'un İtalya'da zaten kötü bir itibarı vardı, özellikle 2023 Avrupa Ligi Finali'nde Roma'nın Sevilla'ya karşı penaltı itirazını reddetmesiyle tanınan Taylor, maçın ardından stadyum çıkışında kendisini bekleyen Jose Mourinho'dan ağır hakaretler işitmişti.

Bu olay, İtalyan medyası tarafından sıkça Roma olayı ile karşılaştırıldı ve "Mourinho haklıydı" şeklinde yorumlar yapıldı. Sky Sport Italia, RAI Sport ve Tuttomercatoweb'deki birçok hakem yorumcusu, Cucurella'nın topu eliyle blokladığını ve bunun net bir penaltı olduğunu belirtti.

Taylor'a yönelik eleştiriler

Sky Sport Italia gazetecisi Maurizio Compagnoni, "Bu kadar bariz bir elle oynama, VAR'ın ceza olarak evine gönderilmesi gerektiğini gösterir, Taylor'dan bahsetmiyorum bile, inanılmaz derecede hataya açık bir hakem" dedi. Eski hakem ve Sky Sport Italia yorumcusu Gianpaolo Calvarese de Taylor'un bir hata yaptığını kabul etti. Calvarese, "Cucurella'nın hareketi bariz, kolunu siluetinin dışına çıkararak topu engellemeye çalışıyor" dedi.

Twitter'daki bazı kullanıclar da, Taylor Swift'in Anthony Taylor'dan daha iyi hakemlik yapacağını belirterek esprili tweetler attı. Taylor ayrıca rastgele gibi görünen sarı kart dağıtımları nedeniyle de eleştirildi. Bu eleştiriler, Taylor'un maç yönetimindeki konsantrasyon eksikliğini ve kararlarındaki tutarsızlığı gözler önüne serdi.