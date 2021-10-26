Almanlar Jadon Sancho ile dalga geçti!

Manchester United'ın büyük ümitlerle transfer ettiği genç oyuncu, Alman basınında alay konusu oldu.

Manchester United’ın bu yaz Borussia Dortmund’dan 85 milyon euro karşılığında transfer ettiği Jadon Sancho, şu ana kadar sergilediği performansla büyük hayal kırıklığı yarattı.

İngiltere kariyerinde henüz gol atamayan ve asist yapamayan Sancho, Sky Almanya tarafından acımasızca eleştirildi.

Son maçta yedek kaldı

Şu ana kadar Premier Lig’de yedi, Şampiyonlar Ligi’nde ise üç maçta görev yapan 21 yaşındaki oyuncu, Liverpool maçında 90 dakika boyunca yedek kulübesindeydi.

Liverpool mücadelesi, ligin altıncı haftasındaki Aston Villa maçının ardından Sancho’nun bu sezon süre almadığı ikinci karşılaşma oldu.

Jadon 'Bond' Sancho

Sky Almanya, İngiltere milli takımında da görev yapan Sancho için hazırladıkları James Bond temalı grafiği yayında ekrana getirdi.

Söz konusu grafikte, Sancho’nun takım elbiseli bir fotoğrafının yanında “Bana 007 derler” cümlesi yer alıyor. 007, ajan James Bond’un filmlerde kullandığı kod isim.

Ancak 007’nin Sancho’ya atfedilen anlamı çok daha farklı. Bu rakamlar, Sancho’nun ligde yedi maçta sıfır gol ve sıfır asistle oynamasını temsil ediyor.

🚨⚽️ | NEW: Sky Germany’s graphic on Jadon Sancho pic.twitter.com/J0mDwQpLpS — Football For All (@FootballlForAll) October 26, 2021

Kariyerinin en uzun serisi

Premier Lig’in yanı sıra Şampiyonlar Ligi ve Lig Kupası’nda da bekleneni veremeyen Sancho, Dortmund’da oynadığı futbolu mumla aratıyor. United’da 11 maçta skor katkısı yapamayan Sancho, profesyonel kariyerindeki en uzun kuraklığı yaşıyor.

Genç yıldız geçen sezon Bundesliga’da 26 maçta sekiz gol ve 12 asistle oynamıştı. Dortmund formasıyla dört sezonda toplam 137 maça çıkan Sancho, 50 gol ve 64 asist üretti.

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