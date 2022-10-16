Liverpool'un Brezilyalı kalecisi, Manchester City maçında yaptığı asistle Premier Lig'de etki ettiği gol sayısını beşe çıkardı.

Premier Lig'de haftanın en önemli maçında Liverpool sahasında konuk ettiği Manchester City'i Mohamed Salah'ın tek golüyle 1-0 yenerken, karşılaşmaya Brezilyalı kaleci Alisson'un asisti damga vurdu. City atağında topu kontrol ettikten hemen sonra rakip yarı alanda savunmacısıyla bire bir kalan takım arkadaşına harika bir pas gönderen Alisson, bugüne kadarki skor katkılarına bir yenisini daha ekledi.

Liverpool'a transfer olduğu günden bu yana bir gol ve dört asistle oynayan Alisson toplamda beş gole doğrudan etki ederken, Premier Lig tarihinde skora en fazla katkı yapan kaleci oldu. Yüksek pas kalitesi ve soğukkanlılığıyla Jürgen Klopp'un vazgeçilmezleri arasında yer alan Alisson'un bu katkısı futbol otoriteleri tarafından geçilmesi oldukça zor bir başarı olarak nitelendirildi.

Liverpool'a 2018 yazında İtalyan ekibi Roma'dan 62 milyon euro karşılığında transfer edilen Alisson, Brezilya Milli Takımı'nın kalesini korumak için Manchester City'nin kalecisi Ederson ile rekabet içerisinde bulunuyor.

Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda kaleyi kimin koruyacağı merakla beklenirken, Alisson bir adım önde görünüyor.