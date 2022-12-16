Didier Deschamps, Fransa'nın 2022 Dünya Kupası finalinde Arjantin yıldızını durdurabilecek bir planı olduğunu söyledi.

NE OLDU? Katar'da ülkesi için harika bir performans sunan Messi'yi kariyeri boyunca zapt etmeyi başaran çok az kişi oldu. Yedi Ballon d'Or sahibi, pazar günü Lusail Stadyumu'ndaki finalden önce turnuvada şu ana kadar beş gol kaydetti. Ancak Fransa, tüm zamanların en iyisini durdurabilmek için gereken önlemleri almaya hazır.

NE SÖYLENDİ?: Fransa Teknik Direktörü Didier Deschamps, TF1'e verdiği demeçte final öncesi Messi ile alakalı şunları söyledi: "Onunla zaten tanışmıştık, hatırlıyor musunuz? 2018 Dünya Kupası'nda. Bunun hakkında düşüneceğiz. Etkisini sınırlamak için alınması gereken önlemler kaçınılmaz. Dört yıl önce, onun daha sağda oynamasını bekliyorduk ancak santrfor pozisyonunda oynadı. O artık bir oyun kurucu, daha özgür, bu yüzden onu kısıtlamak daha zor olacak. Sakatlığının olup olmadığını bilemiyoruz, ancak sakat olmasını tabii ki dilemiyorum.”

DAHA BÜYÜK RESİM: Fransa, dört yıl önce Rusya'da düzenlenen 2018 Dünya Kupası'nın son 16 turunda Arjantin'i 4-3 yendi ve çeyrek finale yükseldi.

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SIRADA NE VAR? Messi, pazar günkü Dünya Kupası finalinin, uluslararası sahnedeki son maçı olacağını çoktan açıkladı.