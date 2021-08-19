Helsinki maçının ardından açıklamalarda bulunan Ali Koç, transfer dönemini değerlendirdi.

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk karşılaşmasında Fenerbahçe, HJK Helsinki'yi genç oyuncu Muhammet Gümüşkaya'nın golüyle 1-0 mağlup etti.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Ali Koç, galibiyeti değerlendirirken transfer çalışmalarına yönelik de bilgiler verdi.

"En az üç transfer yapacağız"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, transfer dönemi bitmeden en az üç isimle anlaşmak istediklerini açıkladı:

"İnşalah en az 3, hesabı kitabı doğru yapabilirsek 4 transferimiz olacak."

"Diğer tarafta santfor konusuna gelelim. Ben nasıl bir takım kurmak istediğimizi defalarca anlattım. Taşıdığı formanın sorumluluğunu hem özel hem de sahada taşıyabilecek bir takım istedim."

"94. dakikada hala baskı yapan, birbiri için mücadele eden bir takım vardı. Transferde rahat olun, 'Bu tesadüfi bir sessizlik değildir' dedim.

"Pelkas satılmayacak"

Ali Koç, Pelkas'ın satılacağı iddialarını soran gazetecilere ise şöyle yanıt verdi: "Bu söylentileri siz yazıyorsunuz, Pelkas takımda kalacak."

"FFP sorunu yaşıyoruz ki Samatta'yı yazamadık. Harcama limitlerinde sorunumuz yok."

Ali Koç'tan Sörloth sözleri

"Sörloth ve Kolasinac konusunu sormayın, biz imzalar atılmadan transferleri açıklamıyoruz."

"Taraftarlarımız rahat olsunlar, spekülasyonlar olabilir ama biz resmîleşmeden bir şey açıklayamayız."

"Doğru yoldayız!"

Ali Koç, Vitor Pereira yönetimindeki Fenerbahçe'nin henüz adaptasyon sürecinde olduğunun altını çizdi:

"Sistem yavaşça kuruluyor. En memnun olduğum konu ise topu çabuk geri almamız, üçüncü bölgede geri almamızve daha inançlı bir takım olmamız."

"Her geçen gün takımın disiplinli bir şekilde yürüyor. 20 yaşındaki Muhammed golü atıyor, 16 yaşındaki Arda oyuna giriyor. Biz doğru yoldayız."

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