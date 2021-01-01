Ali Akman'ın yeni hocası Ralf Rangnick oluyor

Frankfurt, Adi Hütter'den boşalacak teknik direktörlük koltuğuna Ralf Rangnick'i oturtacak. Alman hoca aynı zamanda futbol direktörlüğü de yapacak.

Bundesliga'da sezon henüz sona ermedi fakat şimdiden değişim rüzgârları esiyor. Borussia Mönchengladbach, Frankfurt Teknik Direktörü Adi Hütter'in önümüzdeki sezon takımın başına geçeceğini resmen duyurdu.

Bu yüzden Frankfurt, teknik direktör arayışına girdi ve ilk aday da belirlendi.

Sky Sport'un haberine göre Eintracht Frankfurt, Adi Hütter'den boşalacak teknik direktörlük koltuğuna Ralf Rangnick'i oturtmak istiyor.

Ralf Rangnick'in kariyeri

Bundesliga ekibi, Alman hocayı hem teknik direktör olarak hem de futbol direktörü olarak bünyesine katmayı hedefliyor.

62 yaşındaki teknik direktör Bundesliga'da Stuttgart dahil birçok takımı çalıştırdı. Rangnick, daha önce Hannover 96, Schalke 04, Hoffenheim ve Leipzig'de görev yaptı.

Tecrübeli hoca, 2012-2015 yılları arasında ise Avusturya ekibi Salzburg'un sportif direktörlük görevini icra etti.

Bundesliga'da taşlar yerinden oynuyor

2018-2019 sezonunun başından bu yana Eintracht Frankfurt'un teknik direktörü olan Adi Hütter için artık ayrılık vakti.

Borussia Mönchengladbach Teknik Direktörü Marco Rose, önümüzdeki sezon Borussia Dortmund'un başına geçecek.

Mönchengladbach ise Marco Rose'un yerine Adi Hütter'i ile dolduruyor.

Adi Hütter'in kariyeri

Teknik direktörlük yaşantısına Salzburg altyapısında başlayan Adi Hütter, ilk A takım deneyimini 2009 yılında Avusturya'nın Altach takımında yaşadı.

Avusturya'da üç yıl görev yapan Hütter, 2014 yılında Salzburg'un teknik direktörlüğüne getirildi. Salzburg'da kaldığı bir yılda iyi işler çıkaran Avusturyalı antrenör, 2015 - 2018 yılları arasında Young Boys'ta görev yaptı.

2018 yılında Frankfurt'un yeni teknik direktörü olarak açıklanan Hütter, Bundesliga ekibinde 135 maça çıktı ve 1.67'lik bir puan ortalaması yakaladı.