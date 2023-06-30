Alexander Easdale, futboldan sıkıldıktan sonra baba mesleği hurdacılığa dönüş yapmayı tercih etti.

Hemen hemen her gencin hayaline ulaşıp profesyonel futbolcu olan Alexander Easdale, sansasyonel bir şekilde futbolu bıraktı.

The Sun'da yer alan habere göre İskoç oyuncu, şimdi 10 aydır bir hurdalıkta çalışıyor ve oldukça mutlu görünüyor.

İskoçya Championship ekibi Greenock Morton takımında top koşturan forvet oyuncusu, kramponlarını çelik burunlu ayakkabılarla değiştirdi.

Günde birkaç antrenmanın tadını çıkarmak yerine, şafak sökerken kalkıp akşama kadar hurda metali ayıklayarak çalışıyor.

Peki neden?

Easdale, futbolu neden bıraktığı sorulduğunda ise şöyle yanıt veriyor:

"Çok daha mutluyum. Her gün gerçekten eğleniyorum. Futbol oldukça iyi para kazandırıyor. Yaşam tarzı da iyi. Sabah antrenman yaparsın ve öğleden sonra istediğini yapmak ve dinlenmek için izin alırsın.

"Futbolda neredeyse 10 yıl boyunca tam zamanlı olarak çalıştım. 15 ya da 16 yaşlarındayken tam zamanlı çalışmaya başladım.

"Ancak sonra düşündüm ve futbolda yapabileceklerimi yaptığıma ikna oldum. 'Bir gün belki hurda işine girip babamla birlikte, amcamın başladığı işe başlayabilirim' diye düşündüm ve bunu yaptım. Bu işten oldukça keyif alıyorum."