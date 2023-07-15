Alex Telles, Cristiano Ronaldo ile Al Nassr'da yeniden bir araya gelebilir.

Al-Nassr, Alex Telles'i istiyor

Ronaldo ile tekrar bir araya gelebilir

Geçen sezonu Sevilla'da kiralık geçirdi

NE OLDU? Al-Nassr, 2018'de Ahmed Musa için Leicester'a ek ücret ödemediği için transfer yasağı ile karşı karşıya. Ancak The Daily Mail'e göre kulüp, yasağa rağmen Manchester United'ın sol beki Alex Telles'i transfer etmek istiyor.

BÜYÜK RESİM: 2020'de Manchester United'a transfer olan Telles, geçtiğimiz sezonu Sevilla'da kiralık olarak geçirmişti. Sol bek, 2021-22 sezonunda United'da Ronaldo ile birlikte oynamıştı. İkili, şimdi yeniden bir araya gelebilir.

VE DAHA FAZLASI: 120 milyon sterlin'lik bütçesi olduğu bilinen Premier Lig devi, bu yaz bu bütçenin 55 milyon sterlin'ini Mason Mount için harcadı. United ayrıca Inter kalecisi Andre Onana ile sözleşme imzalamak için görüşmelerde bulunuyor. Kırmızı Şeytanlar, kadrosuna bir santrfor da katmak istiyor. Ancak bunları yapabilmeleri için kadrodaki bazı oyuncuları satmaları gerekiyor. Alex Telles de onlardan biri olabilir.

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SIRADA NE VAR? Al-Nassr'ın Alex Telles ile birlikte bu transfer döneminde Bayern Münih'in yıldızı Sadio Mane için de bir teklif yapacağı bildiriliyor.