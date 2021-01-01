Alex de Souza'nın antrenörlük kariyeri başlıyor

Fenerbahçe formasıyla adını unutulmaz isimler arasına yazdırmayı başaran Alex de Souza, antrenörlük kariyerine ülkesinde başlıyor.

Fenerbahçe tarihine adını altın harflerle yazdıran Alex de Souza ilk antrenörlük deneyimine başlamak üzere. Brezilyalı yıldız, ülkesinin takımlarından Sao Paulo'nun 20 yaş altı takımının antrenörlüğü için görüşmeler yapıyor.

Globo 'da yer alan habere göre; eğer anlaşma gerçekleşirse Alex de Souza, gelecek ay Sao Paulo U20'nin başına geçecek. Alex'in yardımcılığını ise Brezilya Futsal Milli Takımı ile dünya şampiyonluğu yaşayan Paulo Cesar de Oliveira yapacak.

İlk antrenörlük deneyimi olacak

Alex de Souza, Sao Paulo U20'de göreve başlaması halinde kariyerindeki ilk antrenörlük deneyimini yaşayacak.

Brezilya ekibi, Şubat ayından Orlando Ribeiro'nun görevine son vermişti.

"Şaşırtıcı bir teknik direktör"

Sao Paulo Futbol Direktörü Carlos Belmonte, gazeteciler Arnaldo Ribeiro ve Eduardo Tironi'ye verdiği röportajda, Sao Paulo'nun 20 yaş altı takımı için 'şaşırtıcı' bir teknik direktör ile görüşmelere başladıklarını ifade etmişti.

Alex de Souza'nın kariyerinden satırbaşları

2004 yılında Cruzeiro'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Alex de Souza, 2012 yılına kadar sarı - lacivertli formayı giydi. Sarı - lacivertli formayla üç Süper Lig şampiyonluğu, iki Türkiye Süper Kupası ve Türkiye Kupası zaferleri yaşadı.

Ayrıca Alex döneminde Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final oynama başarısı göstermişti.

1 Ekim 2012 tarihinde Fenerbahçe ile olan kontartını sonlandıran Brezilyalı yıldız Twitter üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı. "Kontratımı sonlandırdım. Hayatımın en üzücü imzası oldu. Fenerbahçe bir oyuncu kaybetti ama bir taraftar kazandı. Her şey için teşekkürler."

Alex de Souza, Fenerbahçe kariyerinde sahaya çıktığı 344 maçta, 171 gol atarken 146 kez de asist yaptı.