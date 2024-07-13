Antalyaspor'un yeni teknik direktörü takımının başında henüz tek maça çıkmadan ayrılık aşamaısna geldi.

Antalyaspor’un Burdur’da gerçekleştirdiği kampta Fenerbahçeli taraftarların imza ve fotoğraf talebini geri çevirmemesiyle Antalyaspor yönetiminin tepkisini çeken Alex de Souza, menajerini Türkiye’ye davet etti.

Sports Digitale’den Yağız Sabuncuoğlu’nun aktardığı bilgiye göre Alex’in menajeri kısa süre içerisinde Antalya’da yöneticilerle bir araya gelecek.

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Kontratında transfer tahtasının 10 Temmuz 2024 tarihine kadar açılmaması halinde tek taraflı fesih maddesi bulunan genç teknik direktörün yaşanan fotoğraf ve imza krizinin ardından ayrılık kararı almış olabileceği öne sürüldü.

Djenepo ile güçlendiler

Teknik direktör olarak ülkesi dışında ilk defa görev yapacak olan Alex’in kırmızı-beyazlı ekibin başına geçmesi büyük bir ses getirmişti.



Antalyaspor dün kadrosunu Standart Liege’in Malili kanat oyuncusu Moussa Djenepo ile güçlendirmişti. Bu sezon şu ana dek üç transfer yapan Antalyaspor’da başkan Sinan Boztepe, “Daha önce kalemize Kenan Piric’i transfer etmiştik. Transferlerimiz devam edecek. Gelecek sezon seyir zevki yüksek bir takımla taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz” şeklinde konuşmuştu.