Alanyaspor ile berabere kalan Fenerbahçe İsmail Kartal’ın teknik heyetine yeni bir isim ekliyor

Alanyaspor karşısında beklenmedik bir puan kaybı yaşayan Fenerbahçe’de taşlar yerinden oynuyor.

Şampiyonluk yarışında Kadıköy’de konuk ettiği Alanyaspor ile 2-2 berabere kalan ve lider Galatasaray’ın iki puan gerisine düşen Fenerbahçe’de sürpriz bir gelişme gündeme geldi. Sports Digitale’den Yağız Sabuncuoğlu sarı-lacivertli takımın hafta içerisinde teknik heyetine yeni bir isim ekleyebileceğini ifade etti. Fenerbahçe teknik heyetine katılması muhtemelen yeni ismin görevi ise henüz netlik kazanmadı.

Fenerbahçe’nin teknik heyete yeni bir antrenör ekleyeceğini belirten Sabuncuoğlu, bu durumun hafta içerisinde netlik kazanacağını belirtti.

Görev tanımı belli değil

Sezon başından beri kendi ekibiyle çalışan Kartal, Fenerbahçe’yi Avrupa’nın en golcü takımına dönüştürmeyi başarmıştı ancak Kadıköy’deki Trabzonspor ve Galatasaray maçlarının ardından Samsunspor ve Alanyaspor maçlarındaki puan kayıpları sarı-lacivertli takımın ağır bir yara almasına neden oldu.

Fenerbahçe’nin teknik heyetine katılacak yeni ismin yerli mi yoksa yabancı mı olacağı konusu henüz netleşmezken, bu gelişmenin İsmail Kartal’ın onayı doğrultusunda gerçekleşmesine kesin gözüyle bakılıyor. Ligde gelecek hafta deplasmanda İlhan Palut’un çalıştırdığı Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, yeni bir galibiyet serisine başlamayı hedefleyecek.