Al-Sailiya, Ali Alwan transferinde Al-Ahli’yi şaşkına çevirdi

Mısırlı Al-Ahly kulübü, yeni sezonun başlamasından önce hücum hattını güçlendirmek amacıyla, Katar’ın Al-Sailiya takımında forvet olarak forma giyen Ürdünlü milli oyuncu Ali Alwan ile mevcut yaz transfer dönemi boyunca sözleşme imzalamak üzere görüşmelere başladı.

Ürdünlü forvet, ülkesinin milli takımı “Al-Nashami” ile 2026 Dünya Kupası finallerine katılmıştı; ancak Ürdün, Avusturya, Cezayir ve Arjantin’e karşı aldığı üç mağlubiyetin ardından grup aşamasında elenmişti.

Al-Ahly'nin teknik direktörü Faslı El-Hussein Ammouta, Ürdün milli takımını yönettiği dönemde Alwan'ı çalıştırmış olması nedeniyle, vatandaşı Jamal Al-Salamy görevi devralmadan önce bu oyuncunun yeteneklerini çok iyi biliyor.

Bu bağlamda, Katar’ın “Al Kass” kanalı, Mısır’ın Al Ahly kulübünün yaz transfer döneminde Ali Alwan’ı kadrosuna katmak için Al-Sailiya kulübüne resmi bir teklif sunduğunu açıkladı.

Kanal, kaynaklarının Al-Sailiya yönetiminin Al-Ahly’nin sunduğu mali teklifi kabul etmediğini doğruladığını ekleyerek, Katarlı kulübün transferi onaylamadan önce oyuncunun sözleşmesinde belirtilen tazminat bedelini almakta ısrarcı olduğunu belirtti.