Olympique Marsilya, maaş faturasını düşürmek ve yeni kaynaklar sağlamak amacıyla yaz transfer döneminde mali dengelerini yeniden düzenlemeye devam ediyor. Bu durum, yönetimi transfer piyasası kapanmadan önce, teknik açıdan önemli olmalarına rağmen bazı oyuncuların ayrılık tekliflerini değerlendirmeye yöneltti.

Marsilya'nın bu hamleleri, Arjantinli Facundo Medina'nın 25 milyon euro karşılığında Bayer Leverkusen'e transferinin sonuçlanmaya yaklaştığı bir dönemde geliyor. Öte yandan Faslı defans oyuncusu Nayef Aguerd'in adı, takımın savunma hattının en öne çıkan isimlerinden biri olmasına rağmen Vélodrome'dan ayrılması muhtemel oyuncular listesinde yer alıyor.

Aguerd, geçen yaz 23 milyon euro karşılığında Marsilya'ya katılmış ve kısa sürede takımın temel direklerinden biri haline gelmişti. Ancak birçok kulübün kendisine olan ilgisi, ayrılığının önünü açtı. Oyuncu, başta Katar ekibi El Sadd olmak üzere Körfez kulüplerinden teklifler aldı; ayrıca 15 milyon euroluk sözleşme feshi maddesinin süresi dolmadan önce Rennes'in de eski bir ilgisi vardı.

Son saatler, Faslı oyuncunun geleceğinde dikkat çekici bir gelişmeye sahne oldu. İspanyol ekibi Real Sociedad, iki taraf arasındaki iyi ilişkiden yararlanarak müzakere hattına güçlü bir şekilde girdi. Bu ilişki özellikle Aguerd'in 2024-2025 sezonundaki kiralık dönemi boyunca takımla yaşadığı başarılı tecrübenin ardından pekişmişti.

Raporlara göre, Faslı milli defans oyuncusu Bask kulübüne geri dönmeyi kabul etti. Oyuncuyu, UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele etme ve teknik direktör Pellegrino Matarazzo yönetiminde çalışma fikri cezbetti; bu sportif proje, ona Avrupa kupalarında yeniden boy gösterme fırsatı sunuyor.

Marsilya ile Real Sociedad, Aguerd'in maddi bir bedel karşılığında kiralık olarak transferini öngören bir ön anlaşmaya vardı. Anlaşmada, İspanyol kulübüne oyuncunun sözleşmesini daha sonra satın alma imkânı tanıyan bir madde de bulunuyor. Bu, her iki tarafın da hedeflerine ulaşmasını sağlayan bir transfer: Marsilya'ya mali esneklik kazandırırken, Faslı defans oyuncusunu iyi bildiği bir ortama geri döndürüyor.