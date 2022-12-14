Suudi Arabistan ekibinin Fransız çalıştırıcısı, her geçen gün artan transfer söylentisini masaya yatırdı.

Al-Nassr'ın teknik direktörü Rudi Garcia ismi Suudi kulübüyle anılan Cristiano Ronaldo'nun kendileri için harika bir transfer olabileceğini ima etti. Piers Morgan ile yaptığı tartışmaları röportajın ardından Manchester United ile yolları ayrılan oyuncuya en ciddi ilgi gösteren takım Al-Nassr olurken, Portekizli efsanenin kısa süre içerisinde kararını duyurması bekleniyor.

Rudi Garcia ne söyledi?

"Cristiano hakkında hiçbir şey söyleyemem çünkü aksi takdirde söylediklerim hemen manşetlere taşınır. Gördüğüm şey bu hikayenin pembe diziye döndüğü ve bunun Al-Nassr için son derece önemli olduğu. Bence her teknik direktör Cristiano gibi harika bir oyuncuyla çalışma fırsatından memnuniyet duyar. Harika oyuncuların her zaman yönetilmesi en kolay oyuncular olduğunu düşünüyorum çünkü çok zekiler. Bunu Roma'da Francesco Totti ile birlikte deneyimlemiştim"

Ocak ayında açılacak transfer döneminde 400 milyon euroluk bir anlaşma ile Suudi Arabistan Ligi'nin yolunu tutması beklenen Ronaldo, sezona Manchester United'da başlasa da Hollandalı teknik direktör Erik ten Hag ile anlaşamamıştı. Ronaldo Portekiz Milli Takımı ile de Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda hüsran yaşamıştı.