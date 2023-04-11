Cristiano Ronaldo ve Al-Nassr'daki takım arkadaşları, 0-0'lık Al-Feiha beraberliğinin ardından Rudi Garcia tarafından eleştirildi.

Al-Nassr, maliyetli bir puan kaybı yaşadı

Ronaldo, maçtan sonra sinirliydi

Hoca, takımın performansından memnun değil

NE OLDU? Al-Feiha'ya karşı alınan golsüz beraberlik, Al-Nassr'ın Suudi Pro Ligi'nin zirvesinden daha da uzaklaşmasına neden oldu. Cristiano Ronaldo'nun, bir rakip oyuncu ve teknik direktör Garcia ile yaşadığı sözlü tartışması, durumu özetler gibiydi. Şimdi ise Al Nassr Teknik Direktörü Rudi Garcia, takımının performansından memnun olmadığını dile getirdi.

NE SÖYLENDİ? Karşılaşmanın ardından Suudi Spor Şirketi'ne (SSC) konuşan Al-Nassr hocası, şunları söyledi: "Sonuç kesinlikle kötü ve mutlu değiliz. Oyuncuların performansından memnun değilim. Onlardan, bir önceki maçla aynı seviyede oynamalarını istedim ama bu olmadı. Böyle olmaz.

"Yedi maç kaldı, toparlanmaya çalışacağız. İki puan kaybettikten sonra kolay olmayacağını anladık ama yine de her şey mümkün."

HİKÂYENİN İKİ FOTOĞRAFI:

Stats Perform

Getty

RONALDO VE AL-NASSR'I NE BEKLİYOR? Geçen ay şampiyonluk yarışındaki rakibi olan Al-Ittihad'a yenilen ve şimdi Al-Feiha ile berabere kalan Al Nassr, ikinci sırada liderin üç puan gerisinde yer alıyor. Cristiano Ronaldo ve arkadaşları, 18 Nisan'da Al-Hilal'e karşı oynanacak maçta takımın galip gelmesi için elinden geleni yapmaya çalışacaklar.