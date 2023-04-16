Al Nassr’da Rudi Garcia’nın görevden alınmasının ardından adaylar arasında bir Türk hoca da yer aldı.

Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği Suudi Arabistan ekibi Al Nassr’da teknik direktör Rudi Garcia’nın görevden ayrılmasının ardından hoca arayışları başladı.

İHA'nın, Arabistan basını kaynaklı olarak verdiği habere göre kulüp, Türk çalıştırıcı Engin Fırat ve Hırvat Zlatko Dalic’in isimlerinin üzerinde konuşuyor.

İsmi geçen teknik adamların Suudi Arabistan Millî Takımı’nın başına da geçebileceği yazılırken, söz konusu isimlerin takımlarıyla sözleşmelerinin devam etmesinden dolayı yüklü bir bonservis ödenerek transfer edileceği de aktarıldı.

Engin Fırat kimdir?

11 Haziran 1970 doğumlu olan Engin Fırat, şu anda Kenya Millî Takımı'nın teknik direktörlüğünü yapıyor. Daha önce Moldova Millî Takımı'nda da çalışan Fırat, Karabükspor ve İran Millî Takımı'nın da yardımcılığını yapmıştı.

52 yaşındaki teknik direktörün daha önce Trabzonspor dahil birçok Türk takımından teklif almasına rağmen yurt dışındaki görevini sürdürmek istediği belirtildi.