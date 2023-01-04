Al-Nassr'ın sponsorlarından birinin temsilcisi, Ronaldo ile sözleşme imzalamak için Madrid'deki bir otelde saklandıklarını açıkladı.

NE OLDU? Ronaldo'nun transferinin resmen açıklanmasının ardından, Al-Nassr'a sponsor olan Suudi şirketi Al-Wasail'in temsilcilerinin, devasa anlaşmayı yaptıklarından emin olmak için Madrid'de bir otelde üç gün saklandıkları ortaya çıktı.

NE SÖYLENDİ? Al-Arabiya'ya konuşan Al-Wasail şirketinin başkanı Muhammed Al-Khuraiji, Ronaldo transferindeki rolü hakkında şunları söyledi: "Madrid'i turlamadım, aynı otelde üç veya dört gün kaldık. Etkinlik büyük ve küresel olduğu için oteldeki toplantı odasında saklanmayı tercih ettik. Şu anda burada olan tüm olumlu şeyler, tüm olumlu geri dönüşler, Suudi Arabistan'ın çok çekici bir yer olması konusunda bu ülkeye katkı sağlayacaktır."

DAHA BÜYÜK RESİM: Ronaldo'ya mega para teklifi, Al-Nassr transferi gerçekleşmeden önce bir süredir masadaydı. Beş Ballon d'Or sahibi, çarpıcı bir röportajın ardından kasım ayında Manchester United tarafından serbest bırakıldı. Bir süre Real Madrid antrenman sahasında idman yapan Ronaldo, ardından kararını verdi ve Suudi Arabistan'a gitti.

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RONALDO'YU NE BEKLİYOR? İmzalanan anlaşmanın ardından artık kimsenin otellerde saklanmasına gerek yok. Yıldız futbolcu şimdi yeni kulübünde yeniden bir çıkış yakalamayı amaçlıyor.