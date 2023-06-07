Yıllar geçmesine rağmen değişmeyen tek şey Ronaldo'nun istek ve arzusu...

NE OLDU? Ronaldo, Arabistan'a gider gitmez Riyad'da kaptanlık kol bandını devraldı ve 19 maçta takımına 14 gollük bir katkı sundu.

Ancak, 6 aylık kariyerinde şu ana kadar hiçbir kupa kazanma başarısı gösteremedi.

Takım arkadaşı Ghareeb, Portekizli süperstarın antrenman performansı üzerine önemli açıklamalarda bulundu.

NE SÖYLEDİLER: İçerik üreticisi Abu Mashael'e konuşan Ghareeb, "Ronaldo'nun hayatı çok ciddi. Hiç şakası yok. Birçok Avrupa şampiyonluğu ve bireysel başarılar kazanmasına rağmen antrenmanda topu kaybettiğinde sinirleniyor.

"Ve antrenmanlara çok erken bir şekilde katılım gösteriyor. Ronaldo'dan büyük destek alıyorum.Çok yanımda duruyor ve antrenmanlara büyük bir şevkle katılmamın sebebi o.

"Cristiano ile antrenman yapıyorum, nasıl heyecanlanmayayım ki?" dedi.

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Al Nassr Twitter

RONALDO İÇİN SIRADA NE VAR? 38 yaşındaki oyuncu, Al-Nassr'ın kupalar kazanmasına yardımcı olmayı hedefliyor.

Ronaldo, yaşının ilerlemesine rağmen istek ve arzusundan hiçbir şey kaybetmediğini her geçen gün daha iyi kanıtlıyor.